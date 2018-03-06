Сайт Собчак взломали и подменили его коллажем с Жириновским и бутылкой воды

Предвыборный сайт кандидата в президенты России Ксении Собчак взломали неизвестные, разместив на нем изображение с Владимиром Жириновским и бутылкой воды.

Об инциденте сообщила сама Собчак, разместив снимок экрана своего взломанного сайта в Telegram-канале.

Штаб Собчак распространил заявление, в котором сказано, что к редактированию сайта получили доступ злоумышленники, поэтому возможны провокации.

Ранее кандидат в президенты РФ и журналист Ксения Собчак заявила, что на нее напали в центре Москвы.

Напомним, конфликт с Ксенией Собчак произошел во время теледебатов, когда кандидат в президенты РФ Ксения Собчак плеснула водой во Владимира Жириновского, а тот нецензурно выразился в ее адрес.

В свою очередь, муж Собчак ответил Жириновскому на оскорбления в адрес жены. Максим Виторган назвал лидера ЛДПР "больным человеком", который своим поведением "отрабатывает свой хлеб".

Напомним, ранее из-за нелицеприятных для России высказываний Собчак по оккупированному Крыму, Жириновский призывал дать ей пять лет тюрьмы и снять с выборов.