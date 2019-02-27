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Сближение НАТО и Украины: Россия пригрозила альянсу последствиями

Сегодня, 12:04

Шойгу отметил, что НАТО все чаще привлекает к учениям Украину и Грузию, которые не входят в альянс

Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru
Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru.
Сближение НАТО и Украины: Россия пригрозила альянсу последствиями //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5a8/af7/5c55a8af7ac63.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5a8/af7/5c55a8af7ac63.jpg Россия Шойгу отметил, что НАТО все чаще привлекает к учениям Украину и Грузию, которые не входят в альянс

Россия пригрозила разрушением существующей системы безопасности, если НАТО будет продолжать сближение с Украиной и Грузией. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"Более чем в два раза увеличились масштабы и интенсивность учений, к участию в которых все активнее привлекаются не входящие в НАТО Украина и Грузия. Подобные действия нарушают существующую систему безопасности в мире", – сказал министр.

Также он отметил, что продолжается развитие системы передового базирования НАТО в странах Балтии, Восточной и Южной Европы.

"Уже более 200 экипажей из 13 стран альянса получили навыки полетов над территорией Прибалтики и акваторией Балтийского моря", - сказал Шойгу.

"В такой обстановке мы вынуждены адекватно реагировать, совмещая мероприятия стратегического сдерживания с планами наращивания боевых возможностей соединений и воинских частей", - подчеркнул он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что действия альянса по усилению сдерживающих и оборонных возможностей в Европе являются следствием того, что Россия в течение долгого времени активно инвестирует в развитие вооружений и применяет силу против соседей.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что считает важнейшей задачей не допустить ухудшения отношений с Россией.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия может попытаться открыть на севере Европы второй фронт агрессивных действий. Запад должен противодействовать российской агрессии, в частности в Украине.

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Тег Россия, НАТО, Украина, шойгу

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ТАСС

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