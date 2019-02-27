Сближение НАТО и Украины: Россия пригрозила альянсу последствиями
Шойгу отметил, что НАТО все чаще привлекает к учениям Украину и Грузию, которые не входят в альянс
Россия пригрозила разрушением существующей системы безопасности, если НАТО будет продолжать сближение с Украиной и Грузией. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
"Более чем в два раза увеличились масштабы и интенсивность учений, к участию в которых все активнее привлекаются не входящие в НАТО Украина и Грузия. Подобные действия нарушают существующую систему безопасности в мире", – сказал министр.
Также он отметил, что продолжается развитие системы передового базирования НАТО в странах Балтии, Восточной и Южной Европы.
"Уже более 200 экипажей из 13 стран альянса получили навыки полетов над территорией Прибалтики и акваторией Балтийского моря", - сказал Шойгу.
"В такой обстановке мы вынуждены адекватно реагировать, совмещая мероприятия стратегического сдерживания с планами наращивания боевых возможностей соединений и воинских частей", - подчеркнул он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что действия альянса по усилению сдерживающих и оборонных возможностей в Европе являются следствием того, что Россия в течение долгого времени активно инвестирует в развитие вооружений и применяет силу против соседей.
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что считает важнейшей задачей не допустить ухудшения отношений с Россией.
Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия может попытаться открыть на севере Европы второй фронт агрессивных действий. Запад должен противодействовать российской агрессии, в частности в Украине.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Сближение НАТО и Украины: Россия пригрозила альянсу последствиями". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В НАТО выразили солидарность с Венгрией относительно украинского закона об образовании
В Альянсе напоминают о необходимости выполнения Украиной рекомендаций Венецианской комиссии
Мы живем в эпоху героев, но правила нужно менять: ТОП-5 цитат уходящей недели
Какую опасность несет Brexit для Украины и что сделал украинский язык для независимости страны