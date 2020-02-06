"Счет погибшим и раненым шел на сотни": Россия признала потери в Сирии

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Российские дипломаты подтвердили множественные потери Вооруженных сил РФ из-за атак боевиков в Сирии в январе.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России 6 февраля, заявив об "опасном росте напряженности и всплеске насилия" в зоне деэскалации в провинции Идлиб.

Как утверждают дипломаты, в декабре боевики возглавляемой террористами из группировки "Фронт ан-Нусра" исламистской коалиции "Хайят Тахрир аш-Шам" совершили на мирных жителей, российских, сирийских турецких военных 1400 атак, а в две последние недели января – тысячу.

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"Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты. Не прекращаются попытки атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с применением ударных беспилотников", – признали в МИД.

Напомним, в октябре прошлого года президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о совместном патрулировании района, который прилегает к зоне турецкой операции "Источник мира".

Позже стало известно о казни в Сирии четырех спецназовцев российского ФСБ. Сперва их автомобиль подорвался на фугасе в провинции Алеппо, после чего они попали в плен к боевикам и были расстреляны.

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