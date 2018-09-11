"Сделаю из него отбивную": Угрозы Навальному от начальника Росгвардии взбудоражили соцсети

Весьма необычно отреагировал глава Росгвардии Виктор Золотов на расследование о поставках продуктов питания для военнослужащих РФ, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.

В ходе расследования оказалось, что с прошлого года поставщиком продуктов питания для российской армии является компания приближенных к премьер-министру Дмитрию Медведеву людей, а закупочные цены при этом увеличились вдвое или даже втрое.

Отвечая на критику, Золотов назвал доводы Навального "скудоумными" и заявил, что "вопросы поставок, непосредственно заключения контрактов, ценовая составляющая, пролонгация договоров с поставщиками продуктов – это не ваша тема".

Вместо каких-либо аргументов руководитель армии РФ предложил решить этот вопрос иначе.

"Я просто вызываю вас на поединок – на ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную", – заявил Золотов.

У Путина генерала поддержали.

"Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами. Когда была бессовестная клевета, которая является ни чем иным как нарушением существующего законодательства. Конечно, лучше такую клевету пресекать на корню", – цитирует пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова "Медуза".

Он добавил, что в администрации президента слова Золотова не считают угрозой.

Соцсети поразило подобное предложение оппозиционеру от занимающего один из самых высоких постов в администрации президента чиновника.

"Пока весь мир в 21 веке, российские власти в 12-ом", – пишет Лентач.

"Вот так проснемся как-то, а к нам обратился директор России, генерал гвардии и просто друг детей. Мощная же хунта!", – отметил корреспондент "Эха Москвы" Сакен Аймурзаев.

Российский журналист Евгений Левкович предложил пойти еще дальше и устроить бои "стенка на стенку в центре Москвы" между полицейскими и задержанными в день выборов демонстрантами, но на равных – без защитных элементов у сотрудников правопорядка.

"Думаю, желающих отомстить за "манежку" и "болотную", за пытки и убийства, за отцов, братьев и сыновей, наберется с лихвой", – пишет он.

Не обошел стороной странное заявление российского военачальника и украинский журналист Иван Яковина.

Кроме того, одиозный генерал вызвал взрыв реакции и в комментариях.

Напомним, что в день выборов по всей России прошли митинги сторонников Алексея Навального.

Также мы сообщали о том, что в день муниципальных выборов в России задержали больше тысячи человек.