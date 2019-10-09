Секретное подразделение России для диверсий в ЕС раскрыли : реакция Москвы

В Госдуме России опровергли информацию о существовании секретного подразделения ГРУ

/ Фото: Pixabay

В России опровергают сообщения СМИ о существовании в разведывательных службах РФ секретного подразделения для дестабилизации ситуации в Европе. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

"Сложно придумать более захватывающий сценарий для фантастического боевика… Абсурд, лишенный всякого здравого смысла", - сказал он, отметив, что "комментировать на самом деле больше нечего".

Ранее издание The New York Times сообщило, что разведывательные службы четырех западных стран выявили совершенно секретное подразделение Главного управления Генштаба России (более известно под своим прежним наименованием — Главное разведывательное управление), деятельность которого связана с дестабилизацией ситуации в Европе.

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Эта группа под условным названием "часть 29155" действовала по крайней мере десять лет, но западные спецслужбы обнаружили ее существовании только недавно. Как пишет газета, эту информацию подтверждают разведывательные службы западных стран.

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Деятельность "части 29155" вполне вписывается в"гибридную войну", которую ведет Путин против Запада. Она сочетает пропаганду, хакерские атаки и дезинформацию, а также открытое военное противостояние, уточняется в публикации.

Именно "часть 29155", по мнению западных спецслужб, стоит за отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

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