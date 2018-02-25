Секс-скандал в Госдуме: председателя комитета обвинили в домогательствах

Сегодня, 17:04

Сразу три журналистки заявили о приставаниях со стороны депутата

Леонид Слуцкий. Фото: souzveche.ru
Леонид Слуцкий. Фото: souzveche.ru

Председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах сразу три журналистки. Об этом сообщат Meduzа.

Издание отмечает, что две из них работают в парламентском пуле, а третья — телевизионный продюсер, которая приглашала депутата в эфир.

Первая журналистка завила, что в 2017 году Слуцкий в своем кабинете "прислонил внутреннюю часть ладони к ее лобку и провел рукой вверх", когда она зашла к нему, чтобы задать вопросы по международной повестке.

Другая же рассказала, что не хотела предавать огласке домогательства со стороны Слуцкого из страха потерять возможность работать в Госдуме.

Телепродюсер, в свою очередь, заявила, что Слуцкий в переписке обещал прийти в студию, если она с ним поужинает. 

"Когда он пришел на эфир, он пытался поцеловать меня в губы и потрогать за ягодицы", — заявила она.

Сам же Слуцкий отвергает обвинения в свой адрес. 

Ранее мы писали о том, что после обвинения в сексуальных домогательствах 65-летний продюсер Харви Вайнштейн потерял свою компанию The Weinstein Company.
депутат, журналистка, Госдума РФ, Сексуальное домогательство

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