Сенцов в письме рассказал, что "медленно, но бесповоротно" теряет здоровье

Украинец Олег Сенцов, осужденный в России по сфабрикованному делу, рассказал в письме сестре, что медленно и безвозвратно теряет здоровье в колонии в городе Лабытнанги.

Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан в Facebook.

"Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там здоровье теряется медленно, но безвозвратно", – написала она.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Украинский режиссер был признан виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества. Верховный суд РФ позже признал законным вынесенный приговор.

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Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга сообщил, что украинцев Романа Сущенко и Олега Сенцова планируют обменять на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова, осужденных в Украине 13 и 14 лет тюрьмы.

Однако представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко опровергла заявление об обмене Романа Сущенко и Олега Сенцова на крымских дезертиров.