Серийный педофил вербовал в России наемников боевиков на Донбассе

Игорь Толстошеин (по центру) на Донбассе. Фото: myrotvorets.center

В России задержали педофила, который три дня насиловал 12-летнюю девочку в арендованной квартире в Москве.

Игоря Толстошеина арестовали 23 декабря и уже объявили подозрение в педофилии, избрав меру пресечения – два месяца ареста.

Как сообщают российские СМИ, 47-летний мужчина познакомился с жертвой в интернете. Склонив девочку к интимной переписке и обмену интимными фото, Толстошеин уговорил ее на встречу, а потом – на побег из дома, после чего арендовал ей квартиру. Следователи выяснили, что педофил платил жертве за секс.

Позже оказалось, что он поддерживал связь и с другими девочками. В частности, он ездил в белорусский Гродно к другой жертве 9 лет, с которой также занимался сексом за деньги.

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Следователи отрабатывают его возможные связи и с другими несовершеннолетними.

Кроме того, Толстошеин оказался вербовщиком наемников для участия в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков.

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"По имеющейся информации вербовал граждан России из числа страйкболистов для участия в войне на Донбассе, в прошлом принимал участие в составе аналитической группы ГРУ ВС РФ на территории Анголы", – говорится на его странице на сайте "Миротворец".

Процесс вербовки упрощало то, что россиянин занимался организацией молодежных военно-тактических игр "Заря".

Напомним, в июле итальянский суд приговорил к 16-32 месяцам тюрьмы арестованных в прошлом году членов банды, которые участвовали в боевых действиях против Украины на Донбассе и сами вербовали наемников.

Также, как сообщалось, в Харькове сотрудники СБУ арестовали выходца с Кавказа, который входил в ряды боевиков так называемых "Л/ДНР" и пытался завербовать местных жителей.

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