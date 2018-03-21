"Сфальсифицированная авантюра": в России разразились новой истерикой по делу Скрипаля

Россия продолжает открещиваться от обвинений в отравлении экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и считают, что эта химическая атака могла быть срежиссирована британцами. Об этом заявил на брифинге для послов, аккредитованных в России, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениям МИД РФ Владимир Ермаков.

"Элементарная логика подсказывает только два возможных варианта – британские власти либо неспособны обеспечить защиту от такого рода, скажем так, теракта на своей территории, либо они сами, напрямую или косвенно, (я никого ни в чем не обвиняю) срежиссировали нападение на российскую гражданку (Юлию, дочь Скрипаля). Третьего просто не дано. У нас нет никаких достоверных сведений относительного того, что и почему произошло с российской гражданкой за последние две недели", – заявил он.

Дипломат возмущен тем, что британцы не пускают к дочери Скрипаля российского консула, а также резко раскритиковал обвинения Британии в адрес России.

"От британских коллег прозвучала версия, что в рассматриваемом случае у них были применены боевые отравляющие вещества. Сразу возникает вопрос: а эти британские глашатаи, они вообще представляют, что такое боевое отравляющее вещество? Ведь любой уважающий себя эксперт вам скажет, что реальное применение боевого отравляющего вещества неминуемо ведет к многочисленным жертвам прямо на месте его применения. По поступающим из Лондона сюжетам мы видим, что в Солсбери совсем другая картина. Если до сих пор достоверно не определен предмет расследования, а все факты преднамеренно скрываются, а реальные улики за это время могли вообще уже исчезнуть – как, кстати, в Великобритании не раз случалось. То тогда вообще не понятно, о чем у них, британцев, идет речь? И причем здесь какие-то обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия", – сказал Ермаков.

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Он уверяет, что России не было выгодно покушение на Скрипаля.

"Это, скорее всего, очередная грубо сфальсифицированная, противоправная авантюра. Ясно лишь одно: Россия к этому абсолютно непричастна. Хотя бы по одной простой причине – для России такая авантюра просто недопустима, она по всем параметрам нам не выгодна", – подчеркнул дипломат.

Напомним, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Как позже стало известно, экс-ГРУшник был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В свою очередь Россия открестились от "Новичка" и обвинила Британию. Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не проводила исследований химического оружия, которым был отравлен бывший шпион.

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что у Британии есть доказательства разработки Россией смертельного газа, которым якобы был отравлен экс-шпион. По его словам, Москва не только исследовала способы его доставки, но и создавала его запасы.