Из зоны ЧП в Ачинске пришлось эвакуировать 10 тысяч местных жителей

Фото: REUTERS/Dmitry Dub

Сгорело два танка, ранены солдаты: что нужно знать о взрывах на арсенале в России https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 2019-08-06T14:43:00+03:00 Россия Из зоны ЧП в Ачинске пришлось эвакуировать 10 тысяч местных жителей

После лесных пожаров в Сибири, 5 августа в России приключилось новое крупное ЧП – неподалеку от города Ачинск, что в Красноярском крае, горели военные склады с боеприпасами, началась эвакуация местных жителей. Читайте все подробности в специальном материале сайта "Сегодня".

Воинская часть находится между Ачинском и Назарово, на территории которой располагался склад артиллерийских боеприпасов. Возгорание на складах подтвердили в российском МЧС. Позднее стало известно, что возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло в 13:00 в понедельник, 5 августа.

Очевидцы в Назарово в соцсетях рассказывали, что густой черный дым от пожара было видно с любой точки города. Стало также известно, что началась эвакуация жителей села Каменка, которое находится рядом со складами.

Внимание! Некоторые видео содержат нецензурную лексику.

Позднее стало известно, что есть первые пострадавшие , среди которых и ребенок. Так, сначала сообщалось о двух пострадавших с осколочными ранениями, позже стало известно о еще двух.

"Госпитализированы в больницу Назарово два человека. Еще двоим помощь оказана на месте. Среди пострадавших – ребенок", – сообщил источник.

По информации ТАСС, среди пострадавших несколько военных, находившихся на складе с боеприпасами.

В единой дежурно-диспетчерской службе Ачинского района Красноярского края подтвердили, что идет эвакуация жителей Каменки, которая оказалась в эпицентре ЧП.

"Идет эвакуация населения, на месте работают все экстренные службы", – сообщили в диспетчерской службе.

Также стало известно, что власти планируют эвакуацию трех населенных пунктов, которые ближе всего расположены к воинской части. На место были направлены автобусы, разворачивались пункты временного размещения, рассчитанные на 16 тысяч 500 человек.

Кроме того, МЧС сообщало об эвакуации более 2,5 тыс. человек из пострадавших районов, планировалась эвакуация еще 10 тысяч жителей.

"По состоянию на 22:00 проведена эвакуация 2597 человек из близлежащих населенных пунктов. Организованы пункты временного размещения на базе детских садов и среднеобразовательных школ поселка Солнечный, Мазуль", – сообщили в пресс-службе министерства.

"Железной дорогой планируется эвакуация 10 000 чел. в г. Красноярск, приведены в готовность 2 электропоезда", – добавили в пресс-службе.

Тем временем жители города Ачинск показали фотографии эвакуации, из-за чего на подъездах к городу образовались многокилометровые пробки.

К сожалению, во вторник утром, 6 августа, стало известно, что число пострадавших из-за взрывов на военных складах увеличилось до 12, госпитализировано шесть человек.

"За медицинской помощью обратились 12 человек, все взрослые. Шестеро из них с поражениями средней тяжести были госпитализированы", – говорилось в сообщении.

Состояние госпитализированных — средней тяжести.

Но главное, что детонация пороховых зарядов уже прекратилась. Хотя угроза подрыва отдельных боеприпасов все еще остается.

"Детонация пороховых зарядов на складе в Ачинском районе прекратилась", – заявил сообщил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков по итогам облета территории пожара.

Как стало известно во вторник, 6 августа, по данным на 12:37 пожар на военном складе в России удалось погасить. В пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что 6 августа взрывы на складе прекратились, а очагов открытого горения больше нет. На данный момент специальная авиация – 10 самолетов Ил-76 и вертолеты Ми-8 – занимаются проливкой склада.

По информации Telegram-канала Mash, на территории военной части также оказались уничтожены огнем два танка и один КамАЗ.

Почему взорвались склады?

Вероятная причина ЧП была названа еще вечером, 5 августа: неосторожность военнослужащих. По данным Telegram-канала Lshot, во время первого взрыва солдаты-срочники переносили 152-мм снаряды в воинской части 74008 в деревне Каменка. Четверо из них попали в больницы с ожогами и ранениями: у одного из них осколок снаряда пробил колено, другому – голень и глаз.

Официальной причинойпожара и взрывов на военных складах в Минобороны России также назвали человеческий фактор. Об этом заявил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Но точную причину инцидента, по его словам, установят следствие и прокуратура. Кроме того, арсенал будет расформирован.

Напомним, как сообщали ранее новости "Сегодня", 24 июня в Казахстане также горели склады с боеприпасами. В городе Арысь вспыхнул пожар на военных складах, после чего начали взрываться боеприпасы. И только 29 июня жители эвакуированной Арыси смогли вернуться домой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама