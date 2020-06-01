Шаман против Путина: кто такой Александр Габышев и чего добивается

О существовании якутского шамана Александра Габышева мир узнал благодаря его злоключениям в сентябре 2019-го, когда Габышева, который шел в Москву "изгонять" Владимира Путина из Кремля, похитили неизвестные в Бурятии в ночь на 19 сентября.

А в воскресенье, 31 мая 2020-го, стало известно, что комиссия психоневрологического диспансера в Якутии признала Александра Габышеваопасным для себя и окружающих. По словам координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова, "готовится иск о недобровольной госпитализации Габышева"

Кто такой шаман Габышев, что о нем известно и чего он добивался – в специальном материале сайта "Сегодня".

Кто такой Габышев

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Как выяснилось, у Габышева высшее историческое образование Якутского государственного университета, но по специальности он никогда не работал, предпочитая зарабатывать на хлеб сварщиком и дворником.

По религиозным убеждениям двоеверец – то есть крещен в православии, но при этом исповедует традиционные якутские верования. В Сибири и на Дальнем Востоке это обычное дело среди коренных и малочисленных народов. Шаманом якобы стал в 2009 году. Себя Габышев называет шаманом-воином, получившим задание от Бога.

Фото: архив "Сегодня"

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Это был не первый поход шамана-воина на Москву. В начале августа 2018 года Габышев отправился в пешее путешествие до столицы РФ с целью распространить там северные верования, но вскоре он прервал свой пеший марш, потому что его собака попала под машину и нуждалась в лечении. В следующий раз на Москву он отправился 6 марта 2019-го, добирался попутками и шел пешком по обочинам автотрасс со своей тележкой, в которой, кроме прочего, он возил юрту, спальный мешок и небольшую печь.

Любопытно, что политическую окраску своему походу Габышев придал только в июле, через четыре месяца после начала похода. Тогда шаману удалось собрать в Чите митинг, на котором присутствовало порядка 700 человек.

По словам Габышева, Путин – демон, природа его не любит. Там, где появляется Путин, потом случаются катаклизмы – это природа очищается от следов присутствия демонической сущности. Своей задачей Габышев считает восстановление в стране народовластия и гармонии, по возможности мирными средствами, но, если потребуется, то и силой.

Путина воин-шаман собирается изгнать следующим образом. Когда он доберется до места назначения, разложит костер прямо на Красной площади. По якутским традициям, Габышев накормит костер кумысом и конским волосом, будет стучать в кожаный бубен и совершать молитву, после чего Путин должен подать в отставку.

Похищение шамана

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Габышев шел не один – его всегда сопровождало какое-то количество последователей и сочувствующих, которые давали ему еду и деньги, на которые шаман мог себе позволить время от времени ночевать в гостиницах.

На очередную ночевку шаман со своими спутниками остановился лагерем возле поселка Выдрино на границе с Иркутской областью. В ночь на 19 сентября к лагерю подъехало несколько машин и люди в масках окружили палатку шамана, забрали его и тележку, с которой он шел в сторону Москвы, а после увезли его в неизвестном направлении. К тому моменту шаман уже успел пройти почти треть своего пути – 3 тыс. км из восьми.

"Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием, они быстро окружили наш лагерь, и прямо к палатке шамана. Их было, может быть, несколько десятков человек", – рассказывал сторонник Габышева подробности похищения шамана.

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По словам очевидцев, никто из людей в масках не представлялся и не показывал удостоверения, в руках у них было оружие и фонари. Всего в лагерь приехали около сорока человек. Они также перекрыли дорогу и, как утверждают сторонники шамана, установили глушилки сотовой связи. Тех, кто пытался требовать объяснений и задавали вопросы, положили лицом на землю. Нескольких активистов также задержали.

"Ворвались, его повалили на землю. Такой большой толпой, с автоматами, дубинками, поволокли его в машину. Молча. Мы спрашивали, кто старший, просили объяснить, что происходит, его арестовали. Только Сашу Шамана арестовали, больше ничего не было. Никаких документов никто не показывал", – рассказал подробности задержания один из свидетелей.

В тот же день, четверг, 19 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, опасаются ли в Кремле обряда, который Габышев планировал провести на Красной площади, следующим образом:

"Кремль не может быть в курсе уголовных преследований всех граждан в Российской Федерации. Это просто невозможно. Это не является прерогативой Кремля. Поэтому за комментариями по этой теме я рекомендую вам все-таки обращаться или к республиканским властям, или к республиканским правоохранительным органам".

В то же время российские силовики обнародовали информацию о том, что шаман якобы находится в розыске за преступление, совершенное в Якутии. Но в чем именно его подозревают, не уточнялось. Было известно только то, что Габышева доставили из Улан-Удэ в Якутск для следственных действий.

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На следующий день, 20 сентября, стало известно, что шамана отправили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ЯРПНД). Как уточнили в ведомстве, в ЯРПНД Габышеву планировалось провести психиатрическую диагностику, которая "основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни".

"В случае если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы", – подчеркивалось в релизе пресс-службы регионального Минздрава.

Как и следовало ожидать, экспертиза признала якутского шамана Александра Габышева невменяемым. Об этом в управлении Федеральной службы безопасности Якутии сообщили адвокату Ольге Тимофеевой, которая представляет интересы Габышева. По словам Тимофеевой, она и ее подзащитный намерены провести собственную экспертизу с участием независимых экспертов.

"Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного", – заявила адвокат.

Один из мемов в соцсетях, опубликованных в поддержку Габышева после незаконной госпитализации шамана. Фото: Facebook

Несмотря на то, что Габышев был признан невменяемым, против шамана было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, но все же он был отпущен под подписку о невыезде.

Невероятно, но факт: в декабре 2019-го стало известно, что несмотря на подписку, Габышев возобновил свой поход на Москву, воспользовавшись юридической лазейкой – поскольку ему не предъявили обвинение в десятидневный срок после применения меры пресечения. Но уже 10 декабря шамана снова задержали "демонические сущности", а 12 мая его принудительно поместили на обсервацию в психиатрическую больницу Якутска. По информации защиты Габышева, в психдиспансере он получает медикаментозное лечение без соответствующего решения суда.

"Нас было четверо там сторонников шамана: я, Виктория, Сергей и Ольга. Когда я приехала к дому Александра, там стояла скорая и омоновцы. У омоновцев были щиты, их там было чуть ли не 20 человек. Шамана тащили по земле без обуви, руки связали. Я у них спросила, почему вы напали все на одного? Смеялась: вы так боитесь его?",– рассказала корреспонденту портала "Якутск. Реалии" подробности повторного задержания сторонница шамана Дойдууна из Якутска.

Незадолго до того, как Габышева опять заперли в психиатрической больнице, он предсказал будущее России. Как пишет портал SAKHAPRESS, после окончания пандемии коронавируса население страны почувствует свободу.

"Ребята, через два месяца вы не узнаете весь мир и Россию тоже. Все вы вырвитесь на свободу, именно на свободу. Силу народа ничто не удержит. Сила народа от природы, Бога. Все она сметет через два месяца. Считайте, что это предсказание, пророчество мое. И вы уже ни у кого разрешения не будете спрашивать. За свою судьбу вы будете сами уже отвечать. И свобода вам достанется самим", – заявил шаман.

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