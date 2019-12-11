Шаману, который собрался изгонять Путина из Кремля, предъявят обвинение: все подробности

Шаман против Путина, попытка номер два. В России во второй раз задержали Александра Габышева, который, несмотря на сильный мороз, планировал пешком пройти более восьми тысяч километров из Якутска в Москву. И все ради того, чтобы выгнать главу государства из Кремля. Его шаман считает демоном, а своим долгом – спасение человечества от него. Летом Габышеву удалось преодолеть более трети пути. До встречи Александра с ФСБ, съемочная группа новостей "Сегодня" успела с ним пообщаться в Чите. Следим за делом Шаман и сейчас.

По сети ходят несколько секунд видео задержания Александра Габышева. Неподалеку Якутска. Там сейчас до сорока градусов мороза, а шаман стоит по колено в снегу. Александр с полицейскими говорит на якутском, вероятно требует адвоката. Недавно он опять двинулся на Москву с двумя соратниками и тайком от адвокатов, которым даже маршруту не сообщил.

"Первая задача – изгнание демона Путина. Вторая задача – народовластие. Третье – это тюремная реформа", – говорит шаман.

Требование о реформе тюрем шаман добавил после своего первого ареста в сентябре. Тогда его задержали по подозрению в призывах к экстремизму, отправили в психушку и признали невменяемым.

Алексей Прянишников, координатор правозащитной организации:

"Притесняют, по так называемым политическим статьям, которые предполагают всего лишь наказание за слово, за призывы. Привлекать за такие вещи – глупость великая!"

Правозащитник добавляет, что преследуют Габышева из-за его популярности. К первому задержанию шаман прошел по России три тысячи километров, стал звездой и на дорогах, и в соцсетях.

"Бес не должен править людьми", – говорил шаман.

От Якутска до Москвы более восемь тысяч километров. Завершить свой поход здесь шаман собирался в 2021 году, но теперь это ему это вряд ли удастся. Адвокаты считают – со дня на день Александу Габышева будет предъявлено обвинение.

А пока сам шаман завершить свой замысел не может, его дело взялся продолжать бывший соратник Виктор Егоров по прозвищу "Дед Мороз". Он в Москву добирается автостопом, проводит одиночные пикеты в соответствующем наряде и тоже страдает от полиции.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в России задержали сторонников якутского шамана. Местные правоохранители постоянно следят за действиями сторонников Габышева.

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