Шаманы России вышли на тропу войны с коронавирусом

Шаманы российского Алтая решили подключиться к борьбе с эпидемией коронавируса, которая все набирает и набирает обороты в РФ.

Так, после обновления фазы Луны главный алтайский шаман Акай Кине проведет в горах региона двухчасовый обряд, в ходе которого будет сделано некое подношение в знак уважения и для "успокоения" вируса.

"Коронавирус — живой организм, к нему тоже надо отнестись с уважением, он создан природой человека из-за его агрессии. Мы себя неправильно ведем, когда начинаем бегать от него", – считает Кине.

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Алтай остается единственным регионом России, где пока официально не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19. Главный местный шаман объясняет это уважительным отношением к вирусу.

"Нужно, чтобы коронавирус успокоился, ушел в свою природу — откуда вышел", – добавил он.

Акай Кине также заявил, что найденная в горах Алтая в 1993 году мумия женщины, которую назвали принцессой Укока предсказала через шаманов коронавирус как урок человечеству.

За минувшие сутки в РФ установили очередной антирекорд заболеваемости – коронавирус подтвердился еще у 3 448 человек и, таким образом, теперь их количество достигло 27 938. При этом 16 146, или почти две трети, всех пациентов зафиксированы в Москве.

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Также с начала эпидемии в стране зафиксировано 232 летальных исхода, а 2 304 человека выздоровели.

Напомним, что в марте 2019 года якутский шаман Александр Габышев отправился в пешее путешествие протяженностью 8 тыс. км в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". Но в результате по дороге его задержали и отправили в психбольницу. В связи с этим он обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека.

Кроме того, в прошлом году шаманы тэнгэри собирались на Байкале и проводили заклание, чтобы вызвать дожди во время масштабных лесных пожаров, которые тогда охватили Сибирь.

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