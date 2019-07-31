Если государство не может справиться с лесными пожарами, в дело решили вступит оккультисты

/ Фото: AFP

Шаманы Сибири проведут общее камлание, чтобы потушить миллионы гектаров тайги https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80 2019-07-31T12:03:56+03:00 Россия Если государство не может справиться с лесными пожарами, в дело решили вступит оккультисты

Порядка четырех десятков российских шаманов проведут оккультный ритуал, чтобы призвать дождь, который сможет потушить масштабные лесные пожары в Сибири.

Как сообщили в организации шаманов "Тэнгэри", с этой целью 4 августа на байкальском острове Ольхон соберутся шаманы из трех регионов России.

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"На Ольхоне 4 августа соберутся около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области. Они совершат обряды, чтобы вызвать дожди на лесные пожары. Сейчас мы уточняем местности, где горят леса", – сказал председатель правления "Тэнгэри" Баир Цырендоржиев.

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Стоит отметить, что по официальным данным 31 июля в лесах России было зафиксировано более 300 очагов возгораний. Общая площадь возгорания – около 3 млн гектаров, но тушат лишь чуть более 100 тыс. га. Большинство пожаров зарегистрировано в Сибири – на территории Иркутской области и Красноярского края.

Как утверждают в российской "Авиалесоохране" на тушении лесных пожаров задействованы 2 720 человек, 390 единиц техники, а также 28 воздушных судов.

Напомним, что дым от пожаров уже достиг даже Казахстана, где метеорологи сообщили о превышении предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в некоторых регионах страны.

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