Шел "изгонять" Путина: якутского шамана признали невменяемым

Фото российских СМИ

Экспертиза признала якутского шамана Александра Габышева невменяемым. Об этом в управлении Федеральной службы безопасности Якутии сообщили адвокату "Правозащиты Открытки" Ольге Тимофеевой, которая представляет интересы Габышева, передает Meduza.

По словам Тимофеевой, она и ее подзащитный ознакомятся с результатами экспертизы в ближайшие дни. После этого они намерены провести собственную экспертизу с участием независимых экспертов.

"Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного", – заявила адвокат.

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Напомним, что Якутский шаман Александр Габышев уже полгода идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. С собой у шамана тележка с разборной юртой, печка и спальник. По его словам, в Москве он хочет свергнуть Путина. В середине июля 2019-го он в Чите собрал митинг из 700 человек.

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В Кремле порекомендовали обратиться к местным властям за комментариями по поводу задержания в Бурятии якутского шамана .

Позже стало известно, что задержанный Александр Габышев доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.

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