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"Шел в Москву изгонять Путина из Кремля": в России похитили шамана

19 сентября, 10:52

По словам сторонников шамана, их лагерь окружили вооруженные люди

Фото российских СМИ

Фото российских СМИ

В ночь на 19 сентября в Бурятии похитили якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву "изгонять" Владимира Путина из Кремля, сообщает проект "Сибирь.Реалии".

По данным издания, ночью к лагерю у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью, где они ночевали, приехало несколько машин. Люди в масках окружили палатку шамана, забрали его и тележку, с которой он шел в сторону Москвы, а после увезли его в неизвестном направлении.

"Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием, они быстро окружили наш лагерь, и прямо к палатке шамана. Их было, может быть, несколько десятков человек", – говорит сторонник шамана.

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По словам очевидцев, никто из людей в масках не представлялся и не показывал удостоверения, в руках у них было оружие и фонари. Всего в лагерь приехали около сорока человек. Они также перекрыли дорогу и, как утверждают сторонники шамана, установили глушилки сотовой связи. Тех, кто пытался требовать объяснений и задавали вопросы, положили лицом на землю. Несколько активистов также задержали.

В опубликованном одним из сторонников шамана видео рассказываются подробности задержания: "Ворвались, его повалили на землю. Такой большой толпой, с автоматами, дубинками, поволокли его в машину. Молча. Мы спрашивали, кто старший, просили объяснить, что происходит, его арестовали. Только Сашу Шамана арестовали, больше ничего не было. Никаких документов никто не показывал".

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Где сейчас находится Габышев, неизвестно. 

Якутский шаман Александр Габышев уже полгода идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. С собой у шамана тележка с разборной юртой, печка и спальник. По его словам, в Москве он хочет свергнуть Путина. В середине июля 2019-го он в Чите собрал митинг из 700 человек.

Напомним, что ранее оккультная организация "Империи сильнейших ведьм" провела в Москве ритуал "Внеурочный магический круг" в поддержку власти и президента Владимира Путина.

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