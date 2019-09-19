"Шел в Москву изгонять Путина из Кремля": в России похитили шамана

Фото российских СМИ

В ночь на 19 сентября в Бурятии похитили якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву "изгонять" Владимира Путина из Кремля, сообщает проект "Сибирь.Реалии".

По данным издания, ночью к лагерю у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью, где они ночевали, приехало несколько машин. Люди в масках окружили палатку шамана, забрали его и тележку, с которой он шел в сторону Москвы, а после увезли его в неизвестном направлении.

"Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием, они быстро окружили наш лагерь, и прямо к палатке шамана. Их было, может быть, несколько десятков человек", – говорит сторонник шамана.

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По словам очевидцев, никто из людей в масках не представлялся и не показывал удостоверения, в руках у них было оружие и фонари. Всего в лагерь приехали около сорока человек. Они также перекрыли дорогу и, как утверждают сторонники шамана, установили глушилки сотовой связи. Тех, кто пытался требовать объяснений и задавали вопросы, положили лицом на землю. Несколько активистов также задержали.

В опубликованном одним из сторонников шамана видео рассказываются подробности задержания: "Ворвались, его повалили на землю. Такой большой толпой, с автоматами, дубинками, поволокли его в машину. Молча. Мы спрашивали, кто старший, просили объяснить, что происходит, его арестовали. Только Сашу Шамана арестовали, больше ничего не было. Никаких документов никто не показывал".

Где сейчас находится Габышев, неизвестно.

Якутский шаман Александр Габышев уже полгода идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. С собой у шамана тележка с разборной юртой, печка и спальник. По его словам, в Москве он хочет свергнуть Путина. В середине июля 2019-го он в Чите собрал митинг из 700 человек.

Напомним, что ранее оккультная организация "Империи сильнейших ведьм" провела в Москве ритуал "Внеурочный магический круг" в поддержку власти и президента Владимира Путина.

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