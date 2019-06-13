Шестилетний атлет установил два рекорда за раз

Ибрагим Льянов из Ингушетии за две минуты отжался от пола 4445 раз и дважды вошел в Книгу рекордов

Маленький российский спортсмен побил сразу два рекорда по отжиманиям, лишив звания рекордсмена пятилетнего силача из Чечни Рахима Куриева.

Сперва шестилетний Ибрагим Льянов из Ингушетии за две минуты отжался от пола 3720 раз, что стало максимальным количеством за отведенное время.

Однако на этом юный атлет решил не остановился и закончил подход на 4445 отжимании, а это, в свою очередь, было рекордом по количеству выполненных упражнений за один раз.

Таким образом, мальчик дважды попал в Книги рекордов Гиннеса и России и получил в подарок двухкомнатную квартиру в столице Ингушетии – Магасе.

Напомним, несколько лет назад пятилетний калмыцкий мальчик Бату Боктаев установил мировой рекорд по отжиманиям, совершив 4050 повторений без перерыва.

Мы также писали, что в 2017 году на самой высокой точке Украины тоже установили рекорд – двести жителей Николаева устроили массовое отжимания на вершине Говерлы. Достижение занесли в "Книгу рекордов Украины", а сами активисты поднялись на гору по случаю дня туризма, который отмечали 27 сентября.

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