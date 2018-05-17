Шокирующее видео: Россию атаковали полчища комаров

Сегодня, 06:14

Местные жители вынуждены сидеть дома и без особой надобности стараются не выходить из дома

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Жителей Воронежской области РФ атакуют огромные стаи комаров. Это произошло, по словам экспертов, из-за благоприятных погодных условий и некачественной санобработки. Хуже всего приходится жителям Павловского района Воронежской области. Об этом свидетельствуют видео, опубликованные в сетях "объектами" атаки полчищ насекомых.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на российские СМИ, увеличение количества комаров связано с погодными условиями нынешнего года: весна была снежной, а после потепления регион залило половодье.

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"Еще один момент – благоприятный температурный режим воздуха в период созревания личинок и невозможность провести обработку в полном объеме из-за недоступности затопленных территорий. В совокупности все эти факты привели к массовому вылету комаров", – рассказал главный санитарный врач района Николай Симонов.

Отмечается, что местные жители вынуждены сидеть дома и без особой надобности стараются не выходить из дома. По словам местных жителей, в последний раз подобное нашествие комаров наблюдалось в 2013 году – тоже после разлива рек. Ранее в Тарумовском районе Дагестана на камеру автомобильного видеорегистратора попала огромная движущаяся стая саранчи, похожая на песчаную бурю.

Ранее мы писали, что названа единственная в мире страна, в которой нет ни одного комара.

Напомним, в Китае обнаружили комара гигантских размеров.
комары, нашествие, насекомые

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