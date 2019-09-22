Шойгу оценил возможность открытой войны с Украиной

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Министр обороны России Сергей Шойгу сомневается, что агрессия Москвы на Донбассе может перерасти в открытую войну с Украиной. Об этом он заявил в интервью газете "Московский комсомолец".

"У украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости (войне с Россией, – Ред.) и сумасшедшему сюжету", – сказал он.

Сергей Шойгу также допускает, что Москва может прекратить агрессивные действия против Украины, и страны будут жить в мире и добрососедстве.

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"Украинцы – братский народ. И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет", – сказал Шойгу.

Он рассказал, что его родственники по линии мамы, – с Украины, там же похоронен дед, а сам Шойгу был там крещен.

Ранее Сергей Шойгу исключил возможность полномасштабной войны России с Украиной.

"Я считаю, что возможность прямой конфронтации между Россией и Украиной невозможна. Мы разделяем те же корни, вместе мы испытали самые сложные испытания, и мы боролись плечом к плечу, чтобы защитить нашу свободу во Второй мировой войне. Все родственники моей матери жили на Украине, и я был крещен в маленькой церкви в шахтерском городе Стаханов в Луганской области. Я убежден, что в нашей общей исторической памяти никогда не будет места для взаимной конфронтации и вражды", – сказал Шойгу.

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Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет извиняться за войну в Украине и аннексию Крыма.

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