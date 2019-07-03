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Шойгу рассказал, кого спасали первым с горящей подлодки

3 июля, 14:22

Нна борту загоревшегося глубоководного аппарата находился гражданский специалист, его эвакуировали первым

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу. Фото: Минобороны РФ

Часть экипажа глубоководного аппарата после пожара в Баренцевом море удалось спасти, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Погибли 14 членов экипажа, остальных удалось спасти. Произошла большая трагедия. Погибли наши товарищи, сослуживцы. На научно-исследовательском глубоководном аппарате Военно-морского флота России при проведении плановых исследований в российских территориальных водах Баренцева моря возник пожар", - сказал Шойгу, открывая совещание в Североморске с членами комиссии по установлению причин пожара.

Он отметил, что на борту загоревшегося глубоководного аппарата находился гражданский специалист, его эвакуировали первым.

"В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля", - заявил Шойгу.

"Ценой своих жизней выполнили трудную задачу – ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат", – подчеркнул министр.

Шойгу подчеркнул, что все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам, а Минобороны РФ окажет помощь их семьям. После этого он попросил почтить память погибших героев-подводников минутой молчания.

Ранее стало известно, что среди погибших подводников были семь капитанов первого ранга и два Героя России. 

Как сообщалось, 2 июля в Минобороны РФ сообщили, что при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли четырнадцать моряков-подводников ВМФ России.


"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - заявили в Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск (главная база Североного флота). На данный момент очаг возгорания ликвидирован, сказали в Минобороны.

"Причины произошедшего устанавливаются", – добавили в ведомстве.

Напомним, что прошлой осенью на учениях вооруженных сил России в Дагестане также погибли военнослужащие – во время отработки десантирования в городе Каспийск затонул бронетранспортер, в котором находились двое солдат.

Кроме того, ранее в этом году российские солдаты погибли на учениях, которые проходили в непризнанной республике Абхазия. Во время следования колонны боевой техники в пункт постоянной дислокации один из бронетранспортеров сорвался в обрыв. В результате четверо военных скончались и еще двое получили тяжелые травмы.

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Тег Россия, подлодка, шойгу

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Интерфакс

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