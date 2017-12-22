Шойгу рассказал, сколько человек уничтожили российские военные в Сирии

Вчера, 16:57

В сирийской операции было апробировано большинство образцов новой военной техники, РФ

Сергей Шойгу в Израиле. Фото: минобороны.рф
Сергей Шойгу в Израиле. Фото: минобороны.рф

В боях в Сирии приняли участие более 48 тыс. российских военных, от действий которых погибли более 60 тыс. человек, из них 2840 – выходцы из России. Об этом на коллегии Минобороны РФ сказал глава ведомства Сергей Шойгу.

"Бесценный боевой опыт в Сирии получили более 48 тысяч военнослужащих российской армии, из них свыше 14 тысяч отмечены государственными наградами. 80% экипажей оперативно-тактической и 90% армейской авиации имеют от 100 до 120 боевых вылетов. Экипажи дальней авиации получили практику нанесения ударов по важным объектам боевиков. Всего авиацией воздушно-космических сил России за два года совершено 34 тысячи боевых вылетов", – сказал Шойгу.

Он сообщил, что по наиболее важным объектам боевиков применялись высокоточные ракеты большой дальности "Калибр", "Х-101", "Искандер", Точка-У, "Х-55" и другие.

"Кораблями и подводными лодками нанесено 100 ударов, а самолетами стратегической авиации – 66 ударов на дальность от 500 до 1,5 тыс. км. Каждая ракета поразила назначенную цель", – заявил он.

Кроме этого, Шойгу добавил, что задачи по уничтожению главарей бандформирований и объектов террористов в глубоком тылу решались силами специальных операций. Они также координировали удары авиации и огонь артиллерии с применением новейших систем наведения и целеуказания. Силы специальных операций продемонстрировали высокий профессионализм и готовность к выполнению самых сложных задач.

"В сирийской операции было апробировано большинство образцов нашей военной техники, это 215 видов вооружений. При боевом применении выявлено 702 недостатка, 99% из которых уже устранены", – сказал Шойгу.

"В результате операции восемь тысяч единиц бронетехники и пикапов с крупнокалиберными пулеметами уничтожены, кроме этого – 718 заводов и мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов. Ликвидировано 60318 боевиков, из них 819 главарей бандформирований и 2840 выходцев из Российской Федерации", – сказал он.

Напомним, 7 декабря, министерство обороны РФ объявило о полной победе в Сирии над террористами из группировки "Исламское государство", в результате чего вся страна "полностью освобождена". Российский президент Владимир Путин в понедельник, 11 декабря, объявил о выводе большей части войск из Сирии, где они находились с осени 2015 года, поддерживая правительственные отряды Башара Асада.

Официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, что США не видят значительного вывода российских войск из Сирии, несмотря на соответствующие заявления.
Россия, Сирия, шойгу
Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: кадр из видео

В Турции провели масштабный антитеррористический рейд

21 Декабря, 19:16

Задержанные, вероятно, воевали на стороне террористов в Сирии и Ираке - кроме того, часть из них могла вербовать людей

Россия

Фото: AFP

Россия увеличила свой постоянный военный контингент в Сирии на 49 лет

21 Декабря, 12:30

Российская база в Тартусе будет расширяться
Загрузка...

Евросоюз

В Германии принимают беженцев. Фото: zn.ua

Родственница Асада получила статус беженки в Германии

20 Декабря, 15:33

Она с 1993 года была замужем за двоюродным братом Асада, ее муж занимал одну из ведущих позиций в сирийской армии, а в 2014 году умер при невыясненных обстоятельствах

Евросоюз

фото AFP

Макрон пообещал победу над боевиками ИГИЛ в Сирии в ближайшие месяцы

18 Декабря, 03:28

 Макрон уверен, что Асад будет вынужден предстать перед международными судами

Другие страны

Аль-Багдади. Фото из открытых источников

Главарь ИГИЛ находится в плену на базе США - СМИ

17 Декабря, 20:47

Официального подтверждения этой информации пока нет

Евросоюз

Саммит ЕС. Фото: AFP

Наказание России и вывод войск из Сирии: ТОП-5 событий мировой политики за неделю

16 Декабря, 12:02

В ЕС единогласно поддержали продление санкций против России, а Путин заявил о выводе войск из Сирии, Молдова переходит на румынский, в Польше и Чехии сменились правительства

Другие страны

фото AFP

Экскаватор поехал спасать бульдозер и был уничтожен ракетой

15 Декабря, 23:59

Cобытия произошли в районе Пальмиры в мае этого года

Россия

Американский истребитель F-22. Фото: army-news.ru

В Минобороны РФ ответили на обстрел российских Су-25 истребителями ВВС США в Сирии

15 Декабря, 10:45

Отдельные американские и британские СМИ в очередной раз пытаются выдать желаемое за действительное, утверждают в ведомстве

США

фото из открытых источников

Американские истребители открыли огонь по российским Су-25 в Сирии

14 Декабря, 23:25

Ситуация развивалась несколько минут

Россия

Фото: AFP

Путин рассказал, как решить проблему Сирии

14 Декабря, 14:30

"Если мы решать не будем, это станет проблемой всего мира" - отметил президент РФ

Россия

Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

В Кремле ответили на заявление США по российским войскам в Сирии

13 Декабря, 13:59

Дмитрий Песков отметил, что часть войск останется на базах в Хмеймиме и Тартусе

США

фото AFP

Трамп заявил о победе над ИГ в Ираке и Сирии

13 Декабря, 01:43

При этом американский лидер отметил, что боевики ИГ распространяются в других районах
Загрузка...