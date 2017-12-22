Шойгу рассказал, сколько человек уничтожили российские военные в Сирии

В боях в Сирии приняли участие более 48 тыс. российских военных, от действий которых погибли более 60 тыс. человек, из них 2840 – выходцы из России. Об этом на коллегии Минобороны РФ сказал глава ведомства Сергей Шойгу.

"Бесценный боевой опыт в Сирии получили более 48 тысяч военнослужащих российской армии, из них свыше 14 тысяч отмечены государственными наградами. 80% экипажей оперативно-тактической и 90% армейской авиации имеют от 100 до 120 боевых вылетов. Экипажи дальней авиации получили практику нанесения ударов по важным объектам боевиков. Всего авиацией воздушно-космических сил России за два года совершено 34 тысячи боевых вылетов", – сказал Шойгу.

Он сообщил, что по наиболее важным объектам боевиков применялись высокоточные ракеты большой дальности "Калибр", "Х-101", "Искандер", Точка-У, "Х-55" и другие.

"Кораблями и подводными лодками нанесено 100 ударов, а самолетами стратегической авиации – 66 ударов на дальность от 500 до 1,5 тыс. км. Каждая ракета поразила назначенную цель", – заявил он.

Кроме этого, Шойгу добавил, что задачи по уничтожению главарей бандформирований и объектов террористов в глубоком тылу решались силами специальных операций. Они также координировали удары авиации и огонь артиллерии с применением новейших систем наведения и целеуказания. Силы специальных операций продемонстрировали высокий профессионализм и готовность к выполнению самых сложных задач.

"В сирийской операции было апробировано большинство образцов нашей военной техники, это 215 видов вооружений. При боевом применении выявлено 702 недостатка, 99% из которых уже устранены", – сказал Шойгу.

"В результате операции восемь тысяч единиц бронетехники и пикапов с крупнокалиберными пулеметами уничтожены, кроме этого – 718 заводов и мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов. Ликвидировано 60318 боевиков, из них 819 главарей бандформирований и 2840 выходцев из Российской Федерации", – сказал он.

Напомним, 7 декабря, министерство обороны РФ объявило о полной победе в Сирии над террористами из группировки "Исламское государство", в результате чего вся страна "полностью освобождена". Российский президент Владимир Путин в понедельник, 11 декабря, объявил о выводе большей части войск из Сирии, где они находились с осени 2015 года, поддерживая правительственные отряды Башара Асада.

Официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, что США не видят значительного вывода российских войск из Сирии, несмотря на соответствующие заявления.