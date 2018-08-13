Шойгу рассказал, сколько российских пилотов "отработали" по Сирии за годы войны

Две трети летного и технического состава российской военной авиации прошли боевую практику во время операции в Сирии. Об этом сообщил в субботу в эфире телеканала "Россия 24" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Если говорить про авиацию, большая часть, скажу так, две трети летного и технического состава, они прошли через боевую практику, имеет большую боевую практику. У нас появились молодые летчики, которые имеют по сто и больше боевых вылетов, и их много. Мы делали плановые ротации, с тем чтобы максимальное количество летного состава могло принимать участие в этой операции, в операции против международного терроризма. Но это касается и других родов войск", - сказал он.

Операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 года. 11 декабря 2017 года президент России Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, заявил о ее завершении и отдал приказ о сокращении российской группировки войск в республике. Однако до сих пор в Сирии находятся российские военные, которые принимают участие в авиаударах по силам оппозиции.

Напомним, в России рассказали, как превратили Сирию в полигон и шоу-рум для своего оружия.