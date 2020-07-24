Штрафы за лозунг "Крым – это Украина": парламент России принял абсурдный закон

Вслед за Госдумой, которая ранее на этой неделе приняла закон о штрафах за призывы к "отчуждению части территории Российской Федерации", этот же законопроект был принят и верней палатой парламента РФ.

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Как сообщает "Интерфакс", соответствующая поправка к российской Конституции была принята Советом Федерации 24 июля.

Она распространяется в том числе и на лозунги "Крым – это Украина", который теперь будет считаться в России призывом к экстремизму.

Поправку разработали в правящей партии "Единая Россия" после того, как основной закон страны переписали под президента Владимира Путина.

Это стало первым законом, который российские парламентарии подготовили после июньского референдума, который проходил с нарушениями и фальсификациями.

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Теперь за отрицание незаконной аннексии Крымского полуострова в России грозит штраф до 60 тыс. рублей, если это сделал чиновник – 100 тыс., а если юридическое лицо – до 300 тыс. В то же время если призывы осуществлялись в СМИ или интернете, штрафы будут еще выше.

Чем еще угрожают нашей стране путинские правки к Конституции РФ, читайте в материале "Путин переписал Конституцию России: к чему готовиться Украине и миру".

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