Українська
$ 27,88
32,24
  1. Мировые новости
  2. Россия

Штрафы за лозунг "Крым – это Украина": парламент России принял абсурдный закон

24 июля, 16:06

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Совет Федерации предсказуемо поддержал написанную в путинской партии поправку к Конституции

Вслед за Госдумой, которая ранее на этой неделе приняла закон о штрафах за призывы к "отчуждению части территории Российской Федерации", этот же законопроект был принят и верней палатой парламента РФ.

Реклама

Как сообщает "Интерфакс", соответствующая поправка к российской Конституции была принята Советом Федерации 24 июля.

Она распространяется в том числе и на лозунги "Крым – это Украина", который теперь будет считаться в России призывом к экстремизму.

Поправку разработали в правящей партии "Единая Россия" после того, как основной закон страны переписали под президента Владимира Путина.

Это стало первым законом, который российские парламентарии подготовили после июньского референдума, который проходил с нарушениями и фальсификациями.

В тренде
Трагедия MH17: прокурор в Нидерландах отказалась доказывать вину России
Реклама

Теперь за отрицание незаконной аннексии Крымского полуострова в России грозит штраф до 60 тыс. рублей, если это сделал чиновник – 100 тыс., а если юридическое лицо – до 300 тыс. В то же время если призывы осуществлялись в СМИ или интернете, штрафы будут еще выше.

Чем еще угрожают нашей стране путинские правки к Конституции РФ, читайте в материале "Путин переписал Конституцию России: к чему готовиться Украине и миру".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Крым агрессия России аннексия Крыма

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Ни одной победной войны против Украины": Кулеба пристыдил РоссиюПолитика
Россия подняла по тревоге войска: в МИД Украины рассказали, что это значит
Россия подняла по тревоге войска: в МИД Украины рассказали, что это значитПолитика
Выборов на оккупированном Донбассе не будет: как отреагировала Россия
Выборов на оккупированном Донбассе не будет: как отреагировала РоссияПолитика
В США рассказали, чем обернется попытка силой освободить Крым
В США рассказали, чем обернется попытка силой освободить КрымПолитика
Россия замахнулась взять под контроль мировой рынок газа: чем это грозит Украине
Россия замахнулась взять под контроль мировой рынок газа: чем это грозит УкраинеРоссия
Волкер о военной угрозе из Крыма: Россию ждут драматические последствия
Волкер о военной угрозе из Крыма: Россию ждут драматические последствияПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять