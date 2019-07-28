Сибирь в огне: из-за лесных пожаров в России страдают ее соседи
Российские власти предпочитают не тушить лесные пожары, поскольку это не окупится
Не успели в России подсчитать убытки от лесных пожаров в Оренбургской области, как пламя охватило регионы в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
Как пишет "Радио Свобода", площадь воспламененных территорий в Бурятии, Иркутской области, Якутии и Красноярском крае достигла почти трех миллионов гектаров. В трех последних уже ввели режим ЧС.
При этом огонь не тушат лишь на 170,6 тыс. гектаров: как утверждают российские власти, в остальных попавших под удар стихии зонах селений нет, а расходы на тушение превысят предполагаемый ущерб.
В то же время, основатель проекта "Красноярск. Небо" по мониторингу атмосферных загрязнений Игорь Шпехт утверждет, что пламя подбирается к населенным пунктам.
Тем не менее, из-за пожаров практически над всей Сибирью стоит смог. Руководство некоторых населенных пунктов уже начало массово раздавать жителям респираторные маски.
Дым достиг также Поволжья и Казахстана, где метеорологи сообщили, что в некоторых регионах страны уже наблюдается превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.
Активисты обратились к российским властям с онлайн-петицией, в которой потребовали ввести ЧС по всей территории Сибири. Документ собрал уже более 245 тыс. подписей.
Напомним, ранее в этом году лесные пожары охватили Дальний Восток России. В огне оказались почти 10 тыс. гектаров земли в Хабаровском крае.
Кроме того, сообщалось о пожаре, который случился на одной из московских ТЭЦ ранее в этом месяце
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