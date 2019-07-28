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Сибирь в огне: из-за лесных пожаров в России страдают ее соседи

28 июля, 19:36

Российские власти предпочитают не тушить лесные пожары, поскольку это не окупится


Не успели в России подсчитать убытки от лесных пожаров в Оренбургской области, как пламя охватило регионы в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Как пишет "Радио Свобода", площадь воспламененных территорий в Бурятии, Иркутской области, Якутии и Красноярском крае достигла почти трех миллионов гектаров. В трех последних уже ввели режим ЧС.

При этом огонь не тушат лишь на 170,6 тыс. гектаров: как утверждают российские власти, в остальных попавших под удар стихии зонах селений нет, а расходы на тушение превысят предполагаемый ущерб.

В то же время, основатель проекта "Красноярск. Небо" по мониторингу атмосферных загрязнений Игорь Шпехт утверждет, что пламя подбирается к населенным пунктам.

Тем не менее, из-за пожаров практически над всей Сибирью стоит смог. Руководство некоторых населенных пунктов уже начало массово раздавать жителям респираторные маски.

Дым достиг также Поволжья и Казахстана, где метеорологи сообщили, что в некоторых регионах страны уже наблюдается превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Активисты обратились к российским властям с онлайн-петицией, в которой потребовали ввести ЧС по всей территории Сибири. Документ собрал уже более 245 тыс. подписей.

Напомним, ранее в этом году лесные пожары охватили Дальний Восток России. В огне оказались почти 10 тыс. гектаров земли в Хабаровском крае.


Кроме того, сообщалось о пожаре, который случился на одной из московских ТЭЦ ранее в этом месяце

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Тег Россия, Казахстан, Сибирь, лесные пожары, лесной пожар

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