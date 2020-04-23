Ситуация очень критическая: эксперт рассказал, как падение цены нефти бьет по России

Из-за обвального снижения цен на нефть , которые могут упасть ниже уровня себестоимости нефтедобычи, экономический спад в мире только ускорится. А в МВФ прогнозируют, что в 2020 году российский ВВП сократится на 6,8% (с 1,3% в 2019 году до -5,5% в 2020-м). Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Как рассказал экономический эксперт, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, на сегодняшний день существуют также прогнозы намного хуже того, что был представлен МВФ. В частности, что ВВП России может упасть даже на 15%, а реальные доходы россиян сократятся на 20%.

"На нефтяном рынке идет торговая война. Она была, есть и будет постоянно. И на сегодняшний день Россия в этой войне очень сильно проигрывает. Экономика России держится в основном за счет нефтепродаж. И больше всего нефти РФ продает в Европу и Китай. С рынком Европы ситуация сейчас очень критическая, Россия фактически теряет этот рынок. Ее последние спасение и надежда – рынок Китая. Пока поставки нефти туда идут", – говорит эксперт.

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По его мнению, если Китай сейчас переключится на арабскую нефть и нефть из США, то для России все будет складываться очень плохо.

"Фактически половина госбюджета России – это доходы от нефти. Причем бюджет России составлен из расчета цены на нефть выше 40 долларов за баррель. За базовый сценарий брался вариант, что цена нефти не упадет ниже 45 долларов за баррель. Были сценарии еще с ценой 65 долларов, 100 долларов. А сейчас она упала ниже 20 долларов. Настолько плохого прогноза в РФ даже не делали", – подчеркнул Охрименко.

Напомним, перед провалом переговоров ОПЕК+ в прошлом месяце между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом состоялся напряженный телефонный разговор – они кричали друг на друга .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Война или распад империи: последствия нефтяного кризиса для России" .

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