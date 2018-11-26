Ситуация в Азовском море: после нападения Россия открыла Керченский пролив

Разрешение для движения судов по каналу дали около четырех утра

Керченский пролив открыли для движения гражданских судов. Об этом сообщил представитель оккупационных властей, так называемый генеральный директор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.

"Разрешение для движения судов по каналу дали около четырех утра", – заявил он и отметил, что первые из них уже следуют через пролив.

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Напомним, в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Ранее мы уже писали о том, что вооруженная провокация россиян в Азовском море и Керченском проливе, осуществленная против украинских кораблей вызвала резко негативную реакцию мировой общественности. Американские и европейские дипломаты и эксперты осудили действия Кремля и призвали США, НАТО и ЕС решительно действовать в ответ.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".