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Ситуация в путинской России: опрос показал отношение россиян

9 апреля, 13:28

Станислав Кожемякин

Большинство респондентов считают отрицательным происходящее как в своей стране, так и в мире в целом

Больше половины граждан России считают плохой ситуацию в их стране, которой прочат крупное падение экономики из-за коронавируса и снижения цен на нефть.

Об этом свидетельствует социальное исследование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, согласно опубликованным 9 апреля данным, 51% участников опроса назвал ситуацию в РФ отрицательной, тогда как положительной ее считают лишь 40%.

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Еще хуже респонденты считают ситуацию в мире в целом – негативно ее оценили 70% опрошенных. Только каждый пятый (20%) назвал ее позитивной.

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Кроме того, каждый четвертый (26%) негативно оценивает ситуацию и в своей личной жизни, тогда как хорошей ее назвали 69% участников опроса.

Напомним, ранее другой опрос показал, что двое из пяти россиян выступают против инициированной своим президентом конституционной реформы, которая позволит Владимиру Путину править не до 2024-го, а до 2036 года.

В то же время, три четверти россиян поддерживают, чтобы страной правил сильный авторитарный лидер – они считают, что российскому народу постоянно нужна "сильная рука" и что бывают такие ситуации, когда нужно сосредоточить всю полноту власти в одних руках.

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Источник: Сегодня

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