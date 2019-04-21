Скандал из-за некачественной нефти из России: Беларусь приняла меры

В ближайший вторник Минск и Москва проведут переговоры

Иллюстрация: REUTERS / Vasily Fedosenko.

Беларусь решила временно ограничить экспорт нефтепродуктов на фоне ситуации с поставками некачественной российской нефти. Об этом заявил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"С учетом проведения посевной кампании, имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством, нами принято решение о временном ограничении поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям", – сказал он.

В свою очередь заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко сообщил на заседании оперативного штаба по контролю за ситуацией с поставками нефти, что белорусская и российская стороны 23 апреля обсудят сложившуюся ситуацию.

"Команда "Белнефтехима" и директора нефтеперерабатывающих заводов выезжают на "Транснефть" во вторник на следующей неделе для обсуждения ситуации", – цитирует его агентство "Белта".

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По словам Ляшенко, руководители "Транснефти" пообещали ему, что предпринимают все действия по "максимальной откачке нефти с повышенным содержанием хлорида и подмешиванием более качественной нефти" и "в ближайшее время ситуация стабилизируется".

"Момент достаточно ответственный, так как сейчас идет посевная, топливо востребовано как никогда, и наряду с этим сегодня достаточно востребован наш продукт на экспортных рынках. Цены пиково высокие, поэтому мы имеем как экономические, так и технические издержки", – добавил он.

Напомним, 19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. В руководстве компании заявили, что Беларусь намерена требовать с "Транснефти" компенсацию за поставку некачественной нефти.

Днем ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных действиях Москвы на ограничения, введенные Украиной 10 апреля. Речь идет о расширении запрета на ввоз в Россию украинской продукции, а также о запрете экспорта в Украину российской нефти и нефтепродуктов. Подробнее читайте в статье: "Юбки, бумага и посуда: Россия показала новый список запрещенных товаров из Украины".

В Министерстве экономразвития и торговли назвали действия РФ ожидаемыми и недружественными, а также заявили, что вместе с другими министерствами проведут их дополнительную оценку.

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