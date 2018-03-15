Скандал между Россией и Британией: Путин созвал Совет безопасности

Сегодня, 16:54

Отношения Москвы с Западом существенно накалились, в Кремле решили посовещаться

Путин проводит Совбез РФ. Фото: kremlin.ru
Путин проводит Совбез РФ. Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин на фоне последних событий в связи с обвинениями России в отравлении экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля созвал Совет безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что в контексте международных дел состоялось детальное обсуждение ситуации, возникшей в российско-британских отношениях на фоне так называемого "дела Скрипаля". Была высказана крайняя обеспокоенность в связи с деструктивной и провокационной позицией, занятой британской стороной.

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Кроме того, что на Совбезе обсудили ситуацию в Сирии. Участники совещания констатировали позитивную динамику в урегулировании ситуации вокруг Восточной Гуты, отметив продолжающийся выход гражданского населения и наметившиеся предпосылки для улучшения гуманитарной обстановки.

На совещании также обсуждались текущие вопросы социально-экономической повестки дня.

Напомним, как заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, в ответ на отравление Сергея Скрипаля из страны будут высланы 23 российских дипломата. По ее словам, им дали неделю на то, чтоб покинуть Британию и вернуться на родину.

В России также пригрозили мерами и пообещали выслать британских дипломатов, однако пока это на уровне разговоров и нет конкретных решений.

В свою очередь лидеры Запада сделали совместное заявление по отравлению Скрипаля. США, Великобритания, Франция и Германия считают, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона ГРУ дополнительно указывает на ее ответственность.
Россия, Путин, совбез РФ, Скрипаль
Источник:

"Сегодня"

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