Скандал с Трампом и Зеленским: Лавров нервно отреагировал на обвинение

/ Фото: AFP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на обвинение в причастности России к скандалу с телефонным разговором президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. На пресс-конференции ООН в Нью-Йорке он заявил, что считает скандал "раздутым".

Лавров отклонил предположение о том, что за этим стоит Россия и назвал предположение "паранойей".

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Также он упрекнул США в выходе из Договора о противоракетной обороне и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, "теперь под вопросом судьба Договора о стратегических наступательных вооружениях".

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Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины от 24 июля. Накануне в США разгорелся скандал: американского лидера обвиняли в давлении на Украину и конкретно Зеленского для расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Позже даже инициировали процедуру импичмента президента США. Читайте полный текст стенограммы разговора Трампа и Зеленского.

В свою очередь Зеленский заявил, что давить на него никто не может и он не намерен быть причастным каким-то образом к выборам в других странах. В то же время он негативно отнесся к рассекречиванию подробностей разговора с Трампом.

Видео: Reuters

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