Скандальная пенсионная реформа в РФ: россияне требуют отставки правительства

В России, где не прекращаются митинги из-за нашумевшей пенсионной реформы, в субботу, 22 сентября, в разных городах страны десятки тысяч граждан вышли с требованием отменить повышение пенсионного возраста и отправить в отставку правительство, инициировавшее изменения.

В одной только столице протестующих насчитывается более 10 тысяч. В целом участие в сегодняшних акциях приняли около 30 тысяч недовольных россиян. Задержаний правоохранителями они уже не бояться.

"Совершенно не страшно, потому что нужно сопротивляться и вести борьбу за свои права, учитывая то, что я молодой человек и хочу строить свое будущее", – рассказал один из участников митинга.

В будущем россиянам придется работать, не покладая рук. Пенсионный возраст повышают уже со следующего года – мужчинам до 65 лет, женщинам – до 60 лет.

"Люди не доживают! И не от того, что мужчины пьяницы или наркоманы, как Киселев и Медведев говорят, а потому что стрессы постоянные, нет работы постоянной – ни у молодежи, ни у пенсионеров", – утверждает участник акции.

Чиновники заявляют, что вынуждены были пойти на такие меры. Граждане в свою очередь считают реформу издевательством и чуть ли не каждую неделю устраивают массовые акции протеста, одиночные пикеты. Сегодня они уже требуют всероссийского референдума, на котором хотят высказаться против скандальных нововведений.

"Народ – вторая нефть. Мало денег от природных ресурсов – нас обобрать до копейки. До последней. А уже с народа и брать нечего!", – рассказала участница протеста.

Как сообщалось, протесты против Путина и пенсионной реформы прошли также и в оккупированном Россией Крыму.

Как известно, россияне возмущены решением Кремля поднять пенсионный возраст, рейтинг Путина катастрофически упал.