"Сколько еще российские рабы будут терпеть цирк Путина?": интервью со Славой Рабиновичем

По мнению известного блогера и финансиста, Путин никогда не уйдет из власти живым

Президент России Владимир Путин. Фото: AFP

О том, как Владимир Путин может сохранить власть после 2024 года, и когда Москва перестанет создавать проблемы для Киева, в интервью сайту "Сегодня" рассказал российский блогер и финансист Слава Рабинович.

- Согласно источнику Bloomberg, Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с "расширенными конституционными полномочиями". Как, на ваш взгляд, Путин будет действовать на выборах 2024 года?

- Я хочу сказать, что отношусь к статье Bloomberg только лишь как к анализу какого-то "инсайда", полученного от каких-то "источников", которые могут ничего не значить. Конечно, описанный в Bloomberg сценарий имеет долю какой-то вероятности, может так произойти, что эта вероятность материализуется. Но я предположу, что продление полномочий Путина, а если точно выражаться – уголовное преступление по статье 278 УК РФ (насильственный захват и удержание власти), скорее всего, будет осуществлено менее инвазивными способами, нежели всеми обсуждаемая конституционная реформа по изменению полномочий Госдумы и президента России, аншлюс Беларуси или еще какие-то странные силовые методы попрания Конституция и права, в том числе, международного права.

Скорее всего, если бы я был злодеем и путинским политтехнологом, я бы шел по пути преемника, который мало что значит с точки зрения политического веса, является новым лицом. Это новое лицо будет говорить с западными лидерами, это же не он Boeing (самолет рейса MH17 – Ред.) сбивал, а Путин займет какую-то должность, скажем, в Совете Безопасности, куда переведут в подчинение все силовые структуры, которые сейчас подчиняются президенту. Некий легковесный президент "Медведев-2", лишенный управления силовыми структурами: ФСО, Росгвардия, МВД, ФСБ и армия.

- На Ваш взгляд, как может проходить отбор преемника, какие критерии могут быть главными и определяющими?

- Как и с Медведевым, это должен быть абсолютно зависимый человек, который будет делать все, что ему говорят. Например, начнет войну с Грузией, когда ему скажет Путин, будет продлевать срок президентских полномочий с 4 до 6 лет, как скажет Путин, уйдет с поста тогда и так, как скажет Путин, не будет иметь серьезного политического веса.

Я только думаю, каким образом российские рабы, коими является большая часть народонаселения России, сколько они будут терпеть этот цирк. Сколько еще это рабское народонаселение собирается терпеть? На этот вопрос нет ответа, социология как наука не сможет этого точно предсказать, так как протестные настроения могут сильно проявиться как последствие каких-то триггеров, о которых нам не дано знать заранее. Это невозможно предсказать. Никто не предсказал 2011 и 2012 годы (протесты в России, – ред.). Никто не предсказал до этого, как пойдет ход истории в 1991 году. Соответственно, может быть большое количество разных триггеров. Скорее всего, будет набор "черных лебедей".

- Почему Путин будет продолжать хвататься за власть?

- Ответ очевиден – Путин знает про себя то, что знают про него другие. Он – международный террорист, военный и государственный преступник, клятвопреступник. Он это знает, поэтому он никогда не уйдет из власти живым. А когда и как он умрет и уйдет от власти? Этого мы не знаем.

Что касается планов Путина по Украине: очевидно, будет создаваться возможность большого спектра различных сценариев, которые должны вести к увеличению подконтрольной ему территории Украины.

Первый сценарий: дестабилизация Востока Украины, ползучая аннексия со сценарием Приднестровья, попытки расширить этот анклав на другие области Украины.

Второй сценарий: получение влияния через пророссийские силы в законодательном собрании, впихивание назад Востока Украины якобы под "лозунгом восстановления территориальной целостности"; но сделать это предполагается на условиях Путина, изменив статус Востока Украины на автономный с признанием лидеров этих непризнанных "республик" в качестве законных правителей.

Все эти сценарии, не говоря уже о прямой агрессии, должны не допустить евроинтеграции Украины и ее движения к членству в НАТО, должны подорвать становление украинской политической нации и независимость страны.

- Нет ли прямой связи между евроинтеграцией Украины и демократизацией России?

- Процесс демократизации России полностью свернут. Нам бы сейчас заботиться не о демократизации России, а о том, как нам выползать из режима фашисткой диктатуры. Естественно, если будет демократизация России, то в Украине отпадут практически все проблемы, связанные с северо-восточным соседом. Демократический строй в России будет предполагать совершенно другую систему координат и ценностей для политического руководства РФ или того, что от нее останется.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о российском шамане, который поставил себе серьезную задачу – изгнать Путина из власти.

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