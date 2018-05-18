"Сколько я проживу при Путине": в сети придумали игру и обсуждают президентские сроки в России

Сегодня, 16:54

Инициативу парламента Чечни активно обсуждают в сети

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Члены парламента Чечни внесли в Госдуму России предложения о поправках в Конституцию относительно продлении полномочий президента РФ Владимира Путина до трех сроков подряд, а в сети запустили юмористическую игру на эту тему и активно обсуждают инициативу в социальных сетях.

Напомним, что необходимость внесения поправок чеченские депутаты объяснили "достигнутой социально-политической стабильностью и необходимостью ее сохранения", в то же время утверждая, что эта поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу самим определить будущее страны.

При этом на сайте "Медуза" читателям предложили подсчитать, какая часть их жизни прошла под руководством Путина: пользователям необходимо указать дату рождения и уже следующий шаг показывает, сколько времени человек живет при этом главе государства.

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Так, если читатель родился в 1990 году, то при Путине у пользователя прошла большая часть жизни пользователя.

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Между тем в соцсетях уже высмеивают президента РФ, сравнивая его с египетскими фараонами, а конституцию России предлагают печатать в рулонах, чтобы было удобнее "менять" статью за статьей.

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Напомним, с 14 мая 2018 год Владимир Путин в очередной, четвертый раз вступил в должность президента России.  В свою очередь, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что стоит поразмыслить над продлением полномочий главы РФ больше, чем на два срока. Спрашивать мнение по этому поводу у самого главы государства он считает необязательным.
Россия, Путин, Чечня, соцсети, социальные сети
Источник:

"Сегодня"

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