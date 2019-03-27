Скончался советский летчик-космонавт
Валерий Быковский совершил три полета в космос
На 85-м году жизни скончался советский летчик-космонавт Валерий Быковский. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).
"27 марта на 85-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза полковник Валерий Федорович Быковский", – проинформировал источник.
Отметим, что Быковский совершил три полета в космос общей продолжительностью 20 суток 17 часов 47 минут 21 секунды.
Ранее сообщалось, что в США умер астронавт Алан Бин, четвертый человек, побывавший на Луне. Директор НАСА Джим Брайденстайн назвал Бина первооткрывателем, который расширял границы.
Напомним, первый космонавт Украины скончался во время ежедневной пробежки по безлюдному парку на 68-м году жизни. О том, кем был Леонид Каденюк в жизни и как много он сделал для Украины, читайте на сайте "Сегодня" в статье "Памяти Леонида Каденюка: личный космос человека-легенды".
Тем временем, дети Нила Армстронга продали его вещи на аукционе. Одним из самых дорогостоящих лотов оказалась табличка с модуля Apollo 11 и скафандр легендарного астронавта.
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