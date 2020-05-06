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Скончался топ-менеджер российской оборонки: что произошло

6 мая, 00:55

Елена Кузьмич

Он причастен к разработке систем управления космических кораблей

Космический челнок "Буран"

Космический челнок "Буран"

В России, которую охватил COVID-19, скончался первый заместитель генерального директора РКК "Энергия" Евгений Микрин. У него был диагностирован коронавирус.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Евгений Микрин — был конструктором и членом научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ. С 1981 года работал в ракетно-космическом предприятии.

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Он частен к разработке систем управления космических кораблей, причастен к реализации многих проектов, в том числе ПО для управления "Буранами". Недавно он попал в больницу в тяжелом состоянии, а потом — скончался. У конструктора был обнаружен COVID-19.

Ранее сообщалось, что премьер России Михаил Мишустин заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Об этом он заявил во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. Мишустин постоянно тестировался на наличие коронавируса и старался избегать лишних контактов, но заразился новой пневмонией. Из-за этого президент Российской Федерации Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства России.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия изобретатель конструктор коронавирус буран оборонка

Источник: Сегодня

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