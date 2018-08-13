Поклонская вышла замуж в оккупированном Крыму

В аннексированном Россией Крыму прошло бракосочетание одиозной предательницы, бывшего самозваного "прокурора" полуострова, а ныне – заместителя председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Натальи Поклонской. Мужем 38-летней депутата стал 47-летний глава аппарата уполномоченного по правам человека РФ, заслуженный юрист России Иван Соловьев, чем пишет dailystorm.ru.

На церемонии были коллеги Поклонской по Думе, родственники, коллеги из силовых структур. Гости отметили, что свадьба прошла "Скромно, но со вкусом".

Сама Наталья Поклонская заявила, что "пока не готова комментировать личную жизнь".

Ранее депутат также избегала вопросов о личной жизни. В декларациях о доходах супруг у Поклонской не значился, так как с первым мужем она была в разводе. Но все же в прессе проскальзывало, что у нее есть мужчина, отношения с которым не были зарегистрированы.

"Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок… И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались", – говорила в 2017 году Поклонская.

Также она говорила, что специально называла своего мужчину мужем, чтобы отбить желание поклонников флиртовать с ней.

Напомним, Поклонская подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 с.109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

А самозваный "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил подробности назначения Поклонской "прокурором республики" в марте 2014 года. По его словам, найти подходящего для этой должности человека долго не удавалось.

Поклонская была "прокурором" аннексированного Крыма с весны 2014 года, в сентябре 2016 года стала депутатом Госдумы РФ от "Единой России".

В мае 2017-го вокруг Поклонской даже разразился скандал, когда Центр антикоррупционной политики российской партии "Яблоко" заподозрил, что депутат Госдумы РФ не задекларировала автомобиль, а также скрывает имущество и доходы супруга. Правда, в качестве мужа называлось имя Николая Янаки, экс-зампреда оккупационного правительства Крыма.