Скрипаль хотел вернуться в Россию и просил "полного прощения" у Путина – СМИ

Сегодня, 11:59

Экс-полковник ГРУ не считал себя предателем, так как принес клятву верности Советскому Союзу, а не РФ

Сергей Скрипаль. Фото: s-narodom
Сергей Скрипаль. Фото: s-narodom

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который недавно был отравлен в Великобритании, сожалел, что был двойным агентом, и просил о помилования у Кремля. Об этом в интервью BBC сообщил школьный друг Скрипаля – Владимир Тимошков.

По его словам, Скрипаль не считал себя предателем, так как"он принес клятву верности своей социалистической родине, Советскому Союзу, а не РФ".

Тимошков также сообщил, что Скрипаль отправил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просил "полного прощения" и возможности вернуться в РФ, где живут его мать, брат и другие родственники. В Кремле информацию о письме Скрипаля опровергли.

Напомним, 5 марта полиция британского города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Великобритания обвинила Россию в причастности к этой химической атаке, с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок".

Лондон уже выслал 23 российских дипломата и прекратил контакты с Москвой на высшем уровне.

По информации СМИ, 20 стран Европейского Союза и США могут выслать российских дипломатов из-за отравления Скрипаля.
Россия, Великобритания, отравление, Скрипаль
Источник:

BBC

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Из-за дела Скрипаля дипломатам грозит высылка. Фото: AFP

Европа готовит масштабную высылку российских дипломатов - СМИ

Сегодня, 08:46

Беспрецедентная скоординированная акция начнется с понедельника, дипломатов вышлют на четыре недели

Россия

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин на грани самого страшного наказания Запада – эксперт ЕС

Сегодня, 04:30

Отравление Скрипаля в Европе посчитали пока недостаточным прецедентом для жесточайшего ответа Москве
Загрузка...

США

фото AFP

Совет по нацбезопасности предложил Трампу выслать российских дипломатов

Сегодня, 02:25

Трамп обдумывает подобное решение

Евросоюз

фото AFP

Британская полиция изъяла скамью, на которой нашли Скрипаля и его дочь

Сегодня, 01:41

Скамью вывезли из торгового центра Maltings в качестве "потенциального вещественного доказательства преступления"

Россия

Яд для Скрипаля легко провезли в Британию. Фото: AFP

Почему яд "Новичок" легко провезли в Британию: химик назвал причину

Вчера, 18:04

Мирзаянов считает, что смертельный газ могли перевезти в нагрудном кармане

Россия

Сергей Скрипаль. Фото: twitter/fakeofforg

Скрипаля отравили "оружием будущего": разработчик боевых ядов раскрыл детали

Вчера, 16:28

Экс-шпион и его дочь, скорее всего, не выживут, а противоядия против "Новичка" не существует, рассказал химик

Россия

Вил Мирзаянов. Фото: facebook.com/vil.mirzayanov

Это болтовня: создатель "Новичка" жестко раскритиковал оправдания России в "деле Скрипаля"

Вчера, 14:10

Мирзаянов опроверг заявления в РФ, что смертельным ядом "Новичок" могут обзавестись террористы

Россия

Для применения вещества есть несколько вариантов. Фото: AFP

Револьвер или спрей: озвучены варианты способов отравления Скрипаля

Вчера, 11:51

Мирзаянов объяснил, как смертельный газ мог отравить экс-шпиона в Британии
Загрузка...