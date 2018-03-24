Скрипаль хотел вернуться в Россию и просил "полного прощения" у Путина – СМИ

Экс-полковник ГРУ не считал себя предателем, так как принес клятву верности Советскому Союзу, а не РФ

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который недавно был отравлен в Великобритании, сожалел, что был двойным агентом, и просил о помилования у Кремля. Об этом в интервью BBC сообщил школьный друг Скрипаля – Владимир Тимошков.

По его словам, Скрипаль не считал себя предателем, так как"он принес клятву верности своей социалистической родине, Советскому Союзу, а не РФ".

Тимошков также сообщил, что Скрипаль отправил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просил "полного прощения" и возможности вернуться в РФ, где живут его мать, брат и другие родственники. В Кремле информацию о письме Скрипаля опровергли.

Напомним, 5 марта полиция британского города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Великобритания обвинила Россию в причастности к этой химической атаке, с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок".

Лондон уже выслал 23 российских дипломата и прекратил контакты с Москвой на высшем уровне.

По информации СМИ, 20 стран Европейского Союза и США могут выслать российских дипломатов из-за отравления Скрипаля.