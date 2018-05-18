Скрипаль выписался из больницы: появилась реакция Путина

Сегодня, 17:11

Президент России утверждает. что рад выздоровлению бывшего россиского шпиона

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин заявил, что рад выписке экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж, из больницы и желает ему здоровья, передает ТАСС.

"Да, я сегодня тоже услышал из средств массовой информации, что он вышел из больницы, дай бог ему здоровья, мы очень рады на самом деле", – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в узком составе с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее Национальная служба здравоохранения Англии сообщила, что экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля выписали из больницы.

Напомним, 5 марта полиция британского города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находились в критическом состоянии, однако 29 марта Юлия вышла из комы и начала разговаривать, а 30-го – пить и самостоятельно принимать пищу.

Великобритания обвинила Россию в причастности к этой химической атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок".
Великобритания, Путин, Скрипаль, новичок

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