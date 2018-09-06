Скрипали полтора месяца не выходили на связь – родственница

Мать Сергея Скрипал, Елена Яковлевна, от которой скрывают информацию о попытке покушения на жизни ее сына и внучки, все еще ждет от них звонка. Ни от Сергея, ни от Юлии Скрипаль не было ни единой вести с июля.

"Человеку 91 год. Она ждет этого звонка – ей больше ничего не надо. Ей нужен один телефонный звонок от сына. Я знаю прекрасно, что, если бы с ним все было нормально и все было прекрасно, он мог бы позвонить", – заявила племянница отравленного шпиона Виктория Скрипаль на пресс-конференции в российском Ярославле 6 сентября

По ее словам, после инцидента в Солсбери дочь Сергея Скрипаля, Юлия, которая приходится Виктории двоюродной сестрой, звонила ей трижды. В крайний раз они общались 24 июля, на день рождения Елены Яковлевны.

Напомним, что в июле стало известно о том, что Великобритания отказала Виктории Скрипаль в выдаче визы.

Кроме того, женщина заявила о политических амбициях – Виктория Скрипаль выражала желание стать российским депутатом.

Также сообщалось, что после выхода из больницы Юлия Скрипаль рассказала о своем состоянии и состоянии отца.