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Следком РФ завел уголовные дела на офицеров ГПУ и СБУ

Сегодня, 10:03

В Москве "обиделись", что украинские следователи открыли уголовные производства на российских военных и решил дать "ответку"

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Следком РФ завел уголовные дела на офицеров ГПУ и СБУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/644/035/5c7644035e384.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/644/035/5c7644035e384.jpg Россия В Москве «обиделись», что украинские следователи открыли уголовные производства на российских военных и решил дать «ответку»

Следственный комитет России возбудил уголовные производства против сотрудников Службы безопасности Украины и Главной военной прокуратуры (структура, входящая в состав Генпрокуратуры) за то, что они открыли уголовные производства в отношении семи российских военных, причастных к нападению на украинские корабли в Керченском проливе, сообщает пресс-служба СК РФ.

Так, российские следователи завели уголовное производство на старшего следователя по ОВД 2-го отделения следственного отдела Управления СБУ в Одесской области майора юстиции Александра Губского. Также "на карандаш" взяли и заместителя военного прокурора Южного региона Украины Главной военной прокуратуры подполковника юстиции Романа Мрочко.

При этом Москва считает, что российские военные, обстреляв украинские корабли и захватив членов экипажа в нейтральных водах, незаконных действия не совершали.

"Правоохранительными органами Украины было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого старший следователь Губский при отсутствии каких-либо доказательств привлек к уголовной ответственности семь заведомо невиновных граждан Российской Федерации из числа военнослужащих, принимавших участие в операции по задержанию 25 ноября 2018 года украинских военных моряков. Они якобы совершили преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 УК Украины, то есть ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, совершенных по предварительному сговору группой лиц, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет", – говорится в сообщении СК РФ.

Напомним, 27 ноября прошлого года, спустя два дня после атаки в Керченском проливе, ряду российских силовиков сообщили о подозрении. Как сообщили в ГПУ, сообщенные подозрения направлены по месту службы военнослужащих Российской Федерации.

А 25 февраля за атаку в Керченском проливе еще семи военным РФ объявили о подозрении. Среди них оказались высокопоставленные офицеры российской армии – командующий войсками Южного военного округа РФ и командующий Черноморским флотом РФ.

Как известно, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть членов экипажа. Также был и захват судна – 24 члена экипажа оказались в заложниках. ГПУ показала реконструкцию событий в Керченском проливе.

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Тег Россия, СБУ, ГПУ, Керченский пролив, уголовное производство, СК РФ

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