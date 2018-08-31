Следком России назвал свои версии Смоленской катастрофы

Сегодня, 12:33

Москва согласилась пустить поляков к обломкам самолета, которые находятся в Смоленске

Место катастрофы. Фото: wikimedia.org
Место катастрофы. Фото: wikimedia.org

Россия согласилась пустить польских следователей к обломкам самолета Ту-154М, который разбился под Смоленском вместе с экс-президентом Польши Лехом Качиньским. В Следственном комитете РФ также озвучили свои версии трагедии, сообщат пресс-служба ведомства.

В СК РФ сообщили, что с 3 по 7 сентября представители Польши, которые занимаются расследованием катастрофы, проведут осмотр агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолета, хранящихся в Смоленске.

В то же время российская сторона уверена, что на борту самолета Качиньского не было взрыва, и выдвинули свои версии произошедшего.

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"К трагедии привела совокупность факторов. Это и непринятие командиром экипажа своевременных действий по уходу на запасной аэродром при фактических метеоусловиях на аэродроме в Смоленске. И ошибочные действия экипажа в условиях снижения вне видимости наземных ориентиров, продолжения захода на посадку, а также отсутствия должной реакции и требуемых действий при неоднократном срабатывании системы раннего предупреждения приближения земли. Все иные версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены. В частности, версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла. Поэтому проведение дополнительного осмотра фрагментов самолета – это исключительное пожелание польской стороны, которое мы готовы выполнить в рамках тесного сотрудничества при расследовании этого уголовного дела", – говорится в сообщении.

Напомним, в апреле текущего года польская комиссия назвала причину Смоленской катастрофы. Председатель подкомиссии по расследованию трагедии, экс-министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что причиной всему был взрыв внутри самолета.

10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. Погибли все находившиеся на борту 96 человек, в том числе президент Польши.
Россия, Польша, самолет, смоленская катастрофа, СК РФ
Источник:

"Сегодня"

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