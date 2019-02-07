Следователи ФСБ России допросили еще одного украинского моряка

Драч, как военнопленный, сообщил только сведения о своей личности

Фото: Getty Images

Следователи ФСБ России допросили еще одного украинского моряка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b61/c45/5c5b61c45d9fd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b61/c45/5c5b61c45d9fd.jpg 2019-02-07T00:23:00+02:00 Россия Драч, как военнопленный, сообщил только сведения о своей личности

В среду, 6 февраля, в СУ ФСБ состоялся дополнительный допрос Андрея Драча.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщает адвокат Артем Пепа.

Согласно ст. 17 Женевской конвенции Андрей, как военнопленный, сообщил только сведения о своей личности (Ф.И.О., дату рождения и звание). На остальные вопросы отвечать отказался, сославшись на ст. 47 УПК РФ.

"Андрей стойко переносит все тяготы и лишения заключения, жалоб на состояние здоровье и условия содержания не имеет. Передает большой привет семье и друзьям! Благодарит всех неравнодушных за помощь и поддержку", - написал Пепа.

Как сообщалось, накануне следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России допросили украинских моряков, военнопленных Михаила Власюка и Юрия Безъязычного.

Напомним, ранее в Москве продлили арест всем 24-м пленным украинским морякам. Заседания происходили в трех залах Лефортовского суда, а моряков принимали четверками. Позже сторона защиты обжаловала апелляцией решение суда.

Кроме того, как рассказывал ранее адвокат Николай Полозов, Россия продлила срок следствия по делу арестованных украинских моряков до 25 мая.

12 декабря Европарламент принял резолюцию из-за ситуации в Керченском проливе. Члены Европарламента призвали страны содружества закрыть порты для российских судов, которые идут из Азовского моря, и ввести санкции против Российской Федерации за агрессию в Керченском проливе и Азовском море.

24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой не только осуждает агрессию России в Керченском проливе и Азовском море, но и признала захваченных украинских моряков военнопленными.

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