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Следователи назвали виновного в гибели российского Superjet в аэропорту "Шереметьево"

2 декабря, 23:57

Следствие по делу завершено, адвокаты вскоре начнут знакомиться с его материалами

Шереметьево. Среди причин катастрофы — неисправность SS100

Шереметьево. Среди причин катастрофы — неисправность SS100 / Фото: AFP

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о крушении самолета SSJ100 в мае 2019 года в аэропорту "Шереметьево": вина за гибель 41 человека возложена на командира корабля Дениса Евдокимова.

"Следствие по делу завершено, адвокаты вскоре начнут знакомиться с его материалами", – заявил информированный источник.

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Евдокимову инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц).

Напомним, один из самых страшных эпизодов с Sukhoi Superjet 100 произошел 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево", где один из этих самолетов загорелся при аварийной посадке. После вылета по рейсу Москва – Мурманск в борт попала молния, после чего лайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При посадке пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось.

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Москва самолет катастрофа следствие посадка виновник шереметьево Superjet-100

Источник: Интерфакс

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