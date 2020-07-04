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Следственные действия по делу Ефремова завершены: что дальше

4 июля, 23:58

Елена Вус Елена Вус

В ближайшее время стороны приступят к ознакомлению с материалами дела

Расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова, устроившего дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы, завершилось.

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Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По его словам, в ближайшее время ожидается, что стороны приступят к ознакомлению с материалами дела, после чего оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Завершение следственных действий по делу подтвердил и адвокат Ефремова Эльман Пашаев, который, однако, ссылаясь на подписку о неразглашении, никаких других подробностей не предоставил.

В свою очередь, адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский также сообщил, что потерпевшие на следующей неделе начинают знакомиться с материалами дела, объем которого, по его словам, составляет 5 томов.

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Кроме того, потерпевшие в ходе судебного процесса намерены заявить гражданские иски к Ефремову о компенсации причиненного вреда. Однако разглашать детали исковых требований адвокат пока не стал.

Между тем, накануне адвокат сделал неожиданное заявление. Так, по его словам, актер Михаил Ефремов заявляет о собственной невиновности в случившемся. Разъяснять слова своего подзащитного Эльман Пашаев отказался, назвав это "преждевременным".

9 июня Ефремову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста- суд запретил ему покидать дом, пользоваться телефоном и интернетом, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ и иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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