Слияние России и Беларуси: Путин дал Минску "выдохнуть"
Президент России заверил, что сейчас оснований для объединения двух стран нет
Кремль не планирует объединять Россию и Беларусь, заверил президент РФ Владимир Путин. По его словам, для слияния двух государств нет оснований.
"Но сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет", – сказал он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 7 июня, назвав белорусов и россиян "одним народом", живущим в разных государствах.
Путин напомнил, что РФ и Беларусь подписали Договор о Союзном государстве, отметив, что многие пункты соглашения пока что не были не исполнены.
"Мы обсуждали с Александром Григорьевичем (Лукашенко, президентом Белоруссии – ИФ), можем ли мы в новых условиях сегодняшнего дня что-то выполнить из того, что не сделано, либо добавить из того, что сейчас является актуальным. Вот, собственно, вокруг этого шла вся дискуссия", – сказал хозяин Кремля.
Напомним, что опубликованные в апреле результаты опроса ВЦИОМ показали, что россияне в большинстве своем выступают против слияния своей страны и Беларуси в единое государство.
Кроме того, как мы уже писали, белорусский президент Александр Лукашенко считает, что, пока два государства не решат проблемы в двусторонних отношениях, ни о каком слиянии не может быть и речи.
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