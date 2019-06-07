Слияние России и Беларуси: Путин дал Минску "выдохнуть"

Президент России заверил, что сейчас оснований для объединения двух стран нет

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Alexei Nikolsky/Reuters.

Кремль не планирует объединять Россию и Беларусь, заверил президент РФ Владимир Путин. По его словам, для слияния двух государств нет оснований.

"Но сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет", – сказал он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 7 июня, назвав белорусов и россиян "одним народом", живущим в разных государствах.

Путин напомнил, что РФ и Беларусь подписали Договор о Союзном государстве, отметив, что многие пункты соглашения пока что не были не исполнены.

"Мы обсуждали с Александром Григорьевичем (Лукашенко, президентом Белоруссии – ИФ), можем ли мы в новых условиях сегодняшнего дня что-то выполнить из того, что не сделано, либо добавить из того, что сейчас является актуальным. Вот, собственно, вокруг этого шла вся дискуссия", – сказал хозяин Кремля.

Напомним, что опубликованные в апреле результаты опроса ВЦИОМ показали, что россияне в большинстве своем выступают против слияния своей страны и Беларуси в единое государство.

Кроме того, как мы уже писали, белорусский президент Александр Лукашенко считает, что, пока два государства не решат проблемы в двусторонних отношениях, ни о каком слиянии не может быть и речи.

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