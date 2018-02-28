"Сломала парню руку": Волочкову высмеяли за фотошоп груди
Поклонники поймали балерину на неудачной попытке сделать себе грудь побольше, а талию тоньше
Анастасия Волочкова разместила на своей странице в Instagram снимок, который стал предметом обсуждения. Подписчики тут же определили, что над фото поработали в Photoshop, и высмеяли балерину за нелепую попытку увеличить себе грудь.
Из-за неудачного редактирования снимка рука возлюбленного Волочковой расплылась и вытянулась, ее талия неестественно уменьшилась, а грудь увеличилась.
"На пришельца похожа, переборщила с фотошопом", "Фотошоп реально ужас", "Неестественная талия. Перебор с фотошопчиком, Анастасия", "У Миши перелом руки? Зато у бегемота есть талия и большая грудь", "Да как рука как рука то? Она выгнута в обратную сторону. На ней минимум два перелома", "Может, Настя лялю ждет, поэтому и живот скрывает!", "Научитесь нормально фотошопить, если при помощи спорта и диет живот убрать не в силах", "По-моему кто-то убирал животик и переборщил с фотошопом", – пишут фанаты.
Фото: instagram.com/volochkova_art
"Он очень добрый, позитивный, страстный и просто хороший", – отзывается Волочкова о бойфренде.
К слову, от фотошопа страдают и другие фото российской звезды.
Фото: instagram.com/volochkova_art
Ранее мы писали, что Анастасию Волочкову осудили за "вульгарное" платье.
Также напомним, что Волочкова прогадала с размером купальника.