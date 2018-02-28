"Сломала парню руку": Волочкову высмеяли за фотошоп груди

Поклонники поймали балерину на неудачной попытке сделать себе грудь побольше, а талию тоньше

Анастасия Волочкова разместила на своей странице в Instagram снимок, который стал предметом обсуждения. Подписчики тут же определили, что над фото поработали в Photoshop, и высмеяли балерину за нелепую попытку увеличить себе грудь.

Из-за неудачного редактирования снимка рука возлюбленного Волочковой расплылась и вытянулась, ее талия неестественно уменьшилась, а грудь увеличилась.

"На пришельца похожа, переборщила с фотошопом", "Фотошоп реально ужас", "Неестественная талия. Перебор с фотошопчиком, Анастасия", "У Миши перелом руки? Зато у бегемота есть талия и большая грудь", "Да как рука как рука то? Она выгнута в обратную сторону. На ней минимум два перелома", "Может, Настя лялю ждет, поэтому и живот скрывает!", "Научитесь нормально фотошопить, если при помощи спорта и диет живот убрать не в силах", "По-моему кто-то убирал животик и переборщил с фотошопом", – пишут фанаты.

Фото: instagram.com/volochkova_art

"Он очень добрый, позитивный, страстный и просто хороший", – отзывается Волочкова о бойфренде.

К слову, от фотошопа страдают и другие фото российской звезды.

Фото: instagram.com/volochkova_art

Ранее мы писали, что Анастасию Волочкову осудили за "вульгарное" платье.

Также напомним, что Волочкова прогадала с размером купальника.