Слон сбежал из цирка и извалялся в снегу: забавное видео

/ Фото: Pixabay

В центре Екатеринбурга из цирка сбежал слон – животное увидело снег. Об этом рассказала директор цирка Тамара Бортникова.

"Десять минут погулял, вернулся, зашел в фуру, и она поехала в Санкт-Петербург. Все в порядке", – сообщила женщина.

Отметим, что, чтобы поймать животное, пришлось привлечь сотрудников Госавтоинспекции. На выезде у цирка из-за инцидента перекрывали движение.

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Ранее сообщалось, что посетители Национального парка Крюгера (ЮАР) чуть было не стали жертвой взбесившегося слона. Парень, запечатлевший атаку на видео, добавил, что слон попытался трижды напасть на туристов, но руководителю группы удалось усмирить животное.

Также "Сегодня" писали, как в Германии во время представления в цирке произошел неожиданный инцидент. Два слона стали нападать на слониху по кличке Мала, после чего она перевалилась через манеж и упала на зрителей.

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