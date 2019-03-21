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Слухи о третьем сроке Путина вызвали нервную реакцию Кремля

Сегодня, 14:26

Пресс-секретарь президента РФ отрицает, что его начальник планирует участвовать в выборах после слияния Беларуси с Россией

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: AFP
Слухи о третьем сроке Путина вызвали нервную реакцию Кремля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/382/bfd/5c9382bfd391c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/382/bfd/5c9382bfd391c.jpg Россия Пресс-секретарь президента РФ отрицает, что его начальник планирует участвовать в выборах после слияния Беларуси с Россией

Слияние России с Беларусью ради участия российского президента Владимира Путина в выборах в 2024 году (что запрещено Конституцией РФ, поскольку в 2018 году его переизбрали президентом на второй срок) в Кремле еще не обсуждалось.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков по поводу появившейся в американской прессе соответствующей информации.

"Это такие вольные упражнения, не имеющие никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле", — сказал спикер российской администрации.

Кроме того, в МИД РФ также прокомментировали состояние российско-белорусских отношений, напомнив, что стороны подписали Договор о Союзном государстве и рассматривают создание общих законодательных и исполнительных органов: Высшего Государственного Совета, Совета Министров и Группы высокого уровня.

В дипведомстве отметили, что передали Минску соответствующие "конструктивные" предложения и что ждут ответной реакции.

Напомним, ранее мы писали, что российский президент Владимир Путин захотел получить от Беларуси отчет о работе, которая была проделана для развития создания Союзного государства.

Мы также писали, что, по словам белорусского президента Александра Лукашенко, на сегодняшний день вопрос о создании единого государства Беларуси и России не стоит, однако он допускает создание общей валюты с РФ.

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Тег Россия, Беларусь, Песков, слияние, союзное государство

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Источники:

Сегодня , ТАСС

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