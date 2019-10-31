Слышал "голоса" в голове: в России психбольной алкоголик зарезал ребенка в детсаду, подробности трагедии

Подозреваемый заявил, что у него поехала крыша

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В России произошла страшная трагедия – в детском саду "Сказка" в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) мужчина убил ножом шестилетнего мальчика во время тихого часа. Подозреваемый был задержан на месте преступления. Им оказался пьяный местный житель.

В региональном управлении Следственного комитета России рассказали, что, по предварительной информации, на фоне алкогольного опьянения у мужчины проявилось "что-то наподобие белой горячки".

"Проверяется информация о том, состоит ли он на учете в психоневрологическом диспансере. По месту жительства подозреваемого проведены обыски", – отметил собеседник "Интерфакса".

"Он ведет себя не очень адекватно. На вопрос, почему он это сделал, сказал, что "поехала крыша", – сказал собеседник агентства.

Подозреваемый Денис Поздеев

В пресс-службе регионального управления СКР "Интерфаксу" сообщили, что мужчина будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу. Ранее он не был судим.

Между тем губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил, что подозреваемый состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик. Губернатор также поручил провести проверку в детских учреждениях региона.

Любопытно, что трагедии можно было избежать, если бы сотрудник охранного агентства в детском саду дистанционно не открыл дверь постороннему человеку, о чем также рассказал Александр Цыбульский.

Кроме того, стало известно, что задержанный по подозрению в убийстве воспитанника детского сада заявил следователям, что слышал "голоса", приказавшие пойти на преступление. Об этом ИА Regnum сообщил источник в правоохранительных органах.

Как сообщает Telegram-канал Mash, подозреваемым оказался 36-летний Денис Поздеев, который заявил, что прочитал в книге заклинание о "вечной жизни". Его жертвой стал шестилетний Кирилл Савенков, которому убийца нанес удар ножом в горло.

Кирилл Савенков

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (ч.2 ст.105 УК РФ). Также возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

К ограде детского сада, где был убит шестилетний Кирилл Савенков, несут цветы и игрушки, ставят свечи.

Напомним, это не первое жуткое убийство ребенка в России.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Саратове из-за убийства ребенка всю ночь штурмовали отдел полиции . Люди хотели линчевать убийцу девятилетней девочки.

В Следственном комитете заявили, что задержанный 35-летний Михаил Тувакин сознался в расправе над ребенком . Он рассказал, что убил девочку, когда она застала его за попыткой завладения старым заброшенным гаражом.

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