Смерть главы ГРУ была неслучайной: СМИ раскрыли детали

Сегодня, 01:42

Несмотря на то, что Игорь Коробов прослужил на должности менее трех лет, ему уже самому давно прочили отставку

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

Многочисленные провалы Главного управления Генштаба ВС РФ могли действительно послужить причиной того, что смерть его начальника наступила не естественным путем, пишет австрийское издание Die Presse.

Газета напомнила о судьбе его предшественника – Игоря Сергуна, который скончался в начале 2016 года. Официальной причиной смерти тогда назвали инфаркт, однако по другой информации, он погиб в ходе секретной операции в Ливане.

Касательно самого Коробова, несмотря на то, что он прослужил на должности менее трех лет, ему уже самому давно прочили отставку.

"Шеф Кремля, разумеется, не был рад тому, что устраивает ГРУ в последнее время", – пишет издание.

В частности, автор публикации напомнил об авантюрных операциях, ставших достоянием общественности, и позорных провалах российских агентов за границей: покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании, вербовка полковника австрийской армии, а также деятельность ведомства в Нидерландах, Швейцарии и Черногории.

Напомним, 22 ноября в Минобороны РФ заявили, что Игорь Коробов скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

Ранее версию о взаимосвязи его смерти с провалами ГРУ сайту "Сегодня" подтвердил и военный эксперт Олег Стариков.
Россия, гру, российские спецслужбы, Коробов
Источник:

InoPressa

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