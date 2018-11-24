Смерть главы ГРУ была неслучайной: СМИ раскрыли детали

Несмотря на то, что Игорь Коробов прослужил на должности менее трех лет, ему уже самому давно прочили отставку

Многочисленные провалы Главного управления Генштаба ВС РФ могли действительно послужить причиной того, что смерть его начальника наступила не естественным путем, пишет австрийское издание Die Presse.

Газета напомнила о судьбе его предшественника – Игоря Сергуна, который скончался в начале 2016 года. Официальной причиной смерти тогда назвали инфаркт, однако по другой информации, он погиб в ходе секретной операции в Ливане.

Касательно самого Коробова, несмотря на то, что он прослужил на должности менее трех лет, ему уже самому давно прочили отставку.

"Шеф Кремля, разумеется, не был рад тому, что устраивает ГРУ в последнее время", – пишет издание.

В частности, автор публикации напомнил об авантюрных операциях, ставших достоянием общественности, и позорных провалах российских агентов за границей: покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании, вербовка полковника австрийской армии, а также деятельность ведомства в Нидерландах, Швейцарии и Черногории.

Напомним, 22 ноября в Минобороны РФ заявили, что Игорь Коробов скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

Ранее версию о взаимосвязи его смерти с провалами ГРУ сайту "Сегодня" подтвердил и военный эксперт Олег Стариков.